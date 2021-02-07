Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
logo-print logo-print
Назад Вперед
ТОП новини
07 лютого 2021, Київ 15:38
Новини | Політика

Білоруси повинні мати право визначати своє майбутнє – Україна в День солідарності з Білоруссю

Раніше свою підтримку білоруському народу також висловили Європейський союз і США

Україна висловлює солідарність із білоруським народом у його прагненні побудувати незалежну й демократичну Білорусь, заявив голова українського МЗС Дмитро Кулеба.

«Україна підтверджує свою солідарність із білоруським народом у його прагненні збудувати справді незалежну, суверенну, демократичну і європейську Білорусь, яку не поглинатиме Росія. Білоруси повинні мати право вирішувати власне майбутнє», – написав Кулеба у твіттері 7 лютого в День солідарності з Білоруссю.

Раніше свою підтримку білоруському народу також висловили Європейський союз і США.

Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська визначила 7 лютого Днем солідарності з Білоруссю, закликаючи міжнародних лідерів, активістів, журналістів і всіх друзів Білорусі підтримати протестувальників, які вимагають відставки Олександра Лукашенко і проведення нових, чесних виборів.

Протести в Білорусі тривають від 9 серпня, коли в країні пройшли вибори президента, переможцем яких влада назвала Лукашенка.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG