Міністр закордонних справ Чехії Томаш Петршічек відповів на питання кореспондента Білоруської служби Радіо Свобода про свою участь у Дні солідарності з Білоруссю, про те, як Чехія допомагає білорусам. Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська визначила 7 лютого Днем солідарності з Білоруссю, закликаючи міжнародних лідерів, активістів, журналістів і всіх друзів Білорусі підтримати протестувальників, які вимагають відставки Олександра Лукашенка і проведення нових виборів.
Міністр закордонних справ Чехії: ми висловлюємо своє занепокоєння репресіями, які ми все ще спостерігаємо в Білорусі
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