Слідчий комітет Білорусі виправдав дії силовиків, які спричинили смерть першого протестувальника

Слідчий комітет Білорусі відмовив у порушенні кримінальної справи за фактом смерті Олександра Тарайковського, повідомив 19 лютого голова цього органу Іван Наскевич.

За даними слідства, близько 23:00 10 серпня 2020 року під час масового протистояння біля станції метро «Пушкінська» Тарайковський у стані алкогольного сп’яніння відокремився від натовпу протестувальників і, попри численні попередження правоохоронців, пішов їм назустріч.

«Своїми діями Тарайковський провокував правоохоронців, вони не знали його справжніх мотивів та мети його дій, а враховуючи оперативну інформацію про можливі теракти, наявність вибухівки та зброї серед протестувальників, сприймали його як реальну загрозу життю та здоров’ю. У зв’язку з цим правоохоронці діяли виключно в межах доступних їм інструкцій і застосовували проти Тарайковського нелетальну зброю, дія якої спрямована не на ураження, а на його фізичне призупинення, з безпечної відстані, що виключає смерть. Через низку трагічних обставин одна з травм виявилася проникливою, внаслідок чого Тарайковський загинув на місці події», – сказав Наскевич.

За версією слідства, правоохоронці за цих обставин і в такій ситуації мали право застосовувати нелетальну зброю.

Як повідомляє білоруська служба Радіо Свобода, 15 січня ініціатива колишніх силовиків BYPOL опублікувала запис виступу людини, голос якої схожий на голос заступника міністра внутрішніх справ полковника Миколи Карпянкова (він виступав на нараді з іншими силовикамми). Пізніше незалежна фонографічна експертиза підтвердила, що голос у аудіо справді належав Карпянкову. У записі також згадується про вбивство Олександра Тарайковського.

«Ми вчора взяли картонну коробку. Її склали в чотири рази, поставили на крісло, взяли і випробували. Виявляється, картонна коробка наскрізь, крісло наскрізь, і зрозуміло, чому він загинув, як його... (із зали: Тарайковський) п’яниця та дебіл. Він загинув, звичайно, від гумової кулі, яка влетіла йому в груди. Він стояв там у футболці, і я не думаю, що вона затримається на зворотньому боці футболки».

Громадська ініціатива «Білоруський народний трибунал» провела попереднє розслідування і дійшла висновку, що Тарайковського вбив боєць спецпідрозділу МВС «Алмаз» Микита К., 1993 року народження. За версією слідства, другий боєць цього спецпідрозділу, ім'я якого не визначене, супроводжував ціль лазерним цілепокажчиком і був готовий відкрити вогонь, якщо б постріл К. не досяг мети. Автором розслідування є Ігор Макар, колишній заступник командира бойової групи «Алмаз».

Олександр Тарайковський став першою жертвою дій силовиків під час протестів, які розпочалися 9 серпня – одразу після голосування на президентських виборах, яке опозиційно налаштовані білоруси вважають сфальсифікованим на користь Олександра Лукашенка.