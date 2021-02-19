«Моє повернення до Білорусі не змінить нічого» – Тихановська

Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська відповіла на закиди щодо перебування за кордоном за умов, коли на її батьківщині переслідують опозиційно налаштованих до режиму Олександра Лукашенка громадян.

«Моє повернення і повернення інших опозиціонерів до Білорусі не змінить нічого. Це будуть ще жертви, це будуть ще вироки. Принаймні, ми тут можемо боротися, ми можемо привертати увагу до наших проблем. Ми підтримуємо людей, які знаходять в собі сили і мужність виходити на вулиці або тиснути на режим якимось іншим чином», – сказала Тихановська в інтерв’ю телеканалу «Настоящее время».

Вона також вважає, що протести проти режиму Лукашенка в Білорусі триватимуть.

«Люди не здалися, і люди не здадуться. Як кажуть, усіх не пересаджати. Я розумію, що люди в тюрмах, що люди страждають. Люди жертвують життями, здоров’ям, свободою. Але свободу всередині, бажання змін ніхто у них не зможе забрати. І люди боротимуться, поки влада не піде на переговори для організації нових, чесних виборів», – переконана лідерка білоруської опозиції.

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