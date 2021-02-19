США запровадили санкції проти десятків білоруських чиновників

США запровадили візові обмеження щодо 43 громадян Білорусі у відповідь на тюремний термін для двох журналісток телеканалу «Белсат», обшуки у журналістів і правозахисників та інші порушення прав людини під час придушення масових виступів проти Олександра Лукашенка. Про це повідомляє сайт Держдепартаменту.

Список імен тих, кому буде заборонений в’їзд на територію США, не наводиться. Однак уточнюється, що серед них «високопоставлені офіційні особи в сфері юстиції, керівники правоохоронних органів, і рядові співробітники, які затримували і застосовували насильство до мирних демонстрантів». Крім того, санкції запроваджуються проти суддів і прокурорів, причетних до засудження демонстрантів і журналістів, а також «співробітників адміністрацій навчальних закладів, що погрожували студентам, які брали участь в мирних протестах».

Раніше аналогічні заходи вже були вжиті щодо 66 білоруських чиновників.

Таким чином, всього в списку санкцій вже 109 осіб, зазначив держсекретар США Ентоні Блінкен. «Білоруський народ заслуговує на вільні та чесні вибори», – наголосив він.

18 лютого суд у Мінську засудив до двох років колонії журналісток каналу «Белсат» Катерину Андрєєву (Бахвалову) і Дар’ю Чульцову – за стрім з акції протесту 15 листопада. За версією слідства, журналістки організовували акцію протесту і створювали її масовість, щоб протистояти співробітникам міліції. Правозахисники визнали Чульцову і Андрєєву політичними ув’язненими.

16 лютого у всій Білорусі відбулася серія обшуків щонайменше у 25 журналістів і правозахисників. Влада пояснила обшуки наміром «встановити обставини фінансування протестної діяльності». Дії білоруської влади викликали жорстку критику в Євросоюзі.