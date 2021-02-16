Білорусь: силовики проводять обшуки в журналістів і правозахисників, є затримані

Білоруські силовики 16 лютого проводять обшуки у щонайменше 25 журналістів і правозахисників по всій країні, що в опозиції назвали кампанією, спрямованою на заглушення незалежних голосів.

За повідомленнями, обшукали, зокрема, офіси правозахисного центру «Весна» в Мінську і штабквартиру Білоруської асоціації журналістів.

«Весна» повідомила про затримання трьох правозахисників. Це члени могилівської філії організації Олексій Колчин і Борис Бухель. Дмитра Соловйова затримали в Мінську. У нього вилучили телефон та все обладнання.

Білоруська влада заявляє, що обшуки пов’язані з розслідуванням фінансування протестів з боку «організацій, що позиціонують себе як правозахисні».

Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська засудила обшуки.

«Це справжня криза, намагаючись чіплятися за владу, режим репресує тих, хто захищає права людини. Поки це триває, всі білоруси перебувають у небезпеці. Білоруси знають, як вирішити цю кризу», – написала вона у телеграмі.

У Білорусі від серпня тривають масові акції протесту проти Олександра Лукашенка, з вимогою його відставки і проведення чесних виборів. Влада розганяє протестувальників і загалом затримала тисячі людей і змусила Тихановську й інших представників опозиції залишити країну. Декілька протестувальників загинули, а, за даними правозахисників, до декого із затриманих застосовували тортури.

Лукашенко відкидає звинувачення в тому, що вибори президента в серпні були сфальсифіковані на його користь і відмовляється від переговорів з опозицією.