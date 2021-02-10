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10 лютого 2021, Київ 19:58
Новини | Міжнародні

У Білорусі визнали політв’язнями ще сімох людей

Один із нових фігурантів списку політв’язнів Володимир Цурпанов. Він засуджений до трьох років позбавлення волі за «образу судді або народного засідателя»

Білоруський правозахисний центр «Весна» вніс до списків політв’язнів ще сімох людей. Всього в списках фігурують прізвища 246 осіб.

Громадяни, які цього разу внесені до списків, позбавлені волі за образу посадових осіб, президента, суддів і державних символів. Частина із них уже перебувають у «виправних установах відкритого типу», частина – в слідчих ізоляторах.

Після президентських виборів у серпні 2020 року в Білорусі розпочалися протести проти фальсифікації результатів голосування та насильства з боку силовиків до демонстрантів під час затримання, а також в ув’язненні. За майже дев’ять місяців у Білорусі порушено понад 1800 кримінальних справ проти учасників президентських перегонів, активістів штабів, учасників мирних акцій протесту.

Тисячі затриманих учасників протестів були піддані тортурам та іншим видам жорстокого, нелюдського і принизливого поводження. Правозахисний центр «Весна» задокументував понад 1000 свідчень жертв тортур. Багато судових процесів за політично вмотивованими кримінальними справами відбуваються в закритому режимі, на них не допускають журналістів, правозахисників і представників громадськості.

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