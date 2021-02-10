У Білорусі визнали політв’язнями ще сімох людей

Білоруський правозахисний центр «Весна» вніс до списків політв’язнів ще сімох людей. Всього в списках фігурують прізвища 246 осіб.

Громадяни, які цього разу внесені до списків, позбавлені волі за образу посадових осіб, президента, суддів і державних символів. Частина із них уже перебувають у «виправних установах відкритого типу», частина – в слідчих ізоляторах.

Після президентських виборів у серпні 2020 року в Білорусі розпочалися протести проти фальсифікації результатів голосування та насильства з боку силовиків до демонстрантів під час затримання, а також в ув’язненні. За майже дев’ять місяців у Білорусі порушено понад 1800 кримінальних справ проти учасників президентських перегонів, активістів штабів, учасників мирних акцій протесту.

Тисячі затриманих учасників протестів були піддані тортурам та іншим видам жорстокого, нелюдського і принизливого поводження. Правозахисний центр «Весна» задокументував понад 1000 свідчень жертв тортур. Багато судових процесів за політично вмотивованими кримінальними справами відбуваються в закритому режимі, на них не допускають журналістів, правозахисників і представників громадськості.