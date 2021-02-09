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09 лютого 2021, Київ 21:09
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Білорусь: суд над журналістками «Белсат» (відео)

Білорусь: суд над журналістками «Белсат» (відео)
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Білорусь: суд над журналістками «Белсат» (відео)

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Журналісток звинувачують в «організації акцій, які грубо порушують громадський порядок». Їм загрожує до трьох років позбавлення волі.

Суд у столиці Білорусі Мінську, який 9 лютого почав розгляд кримінального провадження проти колишньої кореспондентки Радіо Свобода, а нині журналістки телеканалу «Белсат» Катерини Андреєвої, та операторки Дар’ї Чульцової, відмовився звільнити їх під зобов’язання колег, повідомляє білоруська служба Радіо Свобода.

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