Суд у столиці Білорусі Мінську, який 9 лютого почав розгляд кримінального провадження проти колишньої кореспондентки Радіо Свобода, а нині журналістки телеканалу «Белсат» Катерини Андреєвої, та операторки Дар’ї Чульцової, відмовився звільнити їх під зобов’язання колег, повідомляє білоруська служба Радіо Свобода.