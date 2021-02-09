Суд у столиці Білорусі Мінську, який 9 лютого почав розгляд кримінального провадження проти колишньої кореспондентки Радіо Свобода, а нині журналістки телеканалу «Белсат» Катерини Андреєвої, та операторки Дар’ї Чульцової, відмовився звільнити їх під зобов’язання колег, повідомляє білоруська служба Радіо Свобода.
Білорусь: суд над журналістками «Белсат» (відео)
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