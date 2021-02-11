У Мінську анонсували масову акцію протесту в день провладного форуму 11 лютого

Протестні телеграм-канали Білорусі анонсували масову акцію протесту в Мінську 11 лютого. Заклик вийти на вулиці публікував, зокрема, телеграм-канал «Білорусь головного мозку».

«На нас спустили всі свої ресурси і пропагандисти, і силова система, і ті зі своїх, хто зневірився або втомився. Це план для тих, хто не здригнувся, хто планує брати участь і усвідомлює всі ризики», – йдеться в зверненні.

Протестувальникам пропонують зібратися в Мінську в районі Неміги о 17:00 і пройти маршем в бік Оперного театру і далі на проспект Незалежності.

З полудня до 14:00 в центрі Мінська планують провести ланцюг солідарності з плакатами і транспарантами з приводу нелегітимності проведення Всебілоруських народних зборів.

Водіям пропонують, починаючи з полудня, «сигналити по всьому місту на знак незгоди, особливо на околиці проспекту Незалежності, Переможців, Неміги, палацу Лукашенка».

У телеграм-каналах також пропонують у центрі міста перед світлофорами «гудіти і сигналити», «створювати мегазатор», максимально перешкоджати пересуванню офіційних колон.

У Мінську 11 лютого пройдуть Всебілоруські народні збори – провладний форум, в якому беруть участь владна номенклатура, керівники держкомпаній, лояльні діячі науки і культури.

Напередодні зборів Олександр Лукашенко оголосив, що влада провела масштабне соціологічне дослідження. За його словами, дослідження проходило в два етапи, опитані були близько 10 тисяч осіб, а проводили його як державні, так і приватні компанії, в тому числі іноземні. Виступ на зборах Лукашенко нібито буде планувати, опираючись на дані цього дослідження.

У Міністерстві внутрішніх справ Білорусі попередили, що силовики «не дозволятимуть несанкціонованих мітингів на тлі важливої соціально-політичної події», повідомляє білоруська служба Радіо Свобода.

Тим часом, ексспівробітник служби безпеки і представник ініціативи Білоруського народного трибуналу Ігор Макар виступив із публічним закликом відмовитися від акцій 11-12 лютого. Посилаючись на анонімні джерела, він повідомив, що в ці дні до Мінська прибуде значна кількість силовиків – більше, ніж можливе число протестувальників.