Латвія відреагувала на запит Мінська про екстрадицію Цепкала: «відкрита спроба помсти»

Міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс назвав прохання офіційного Мінська про екстрадицію опозиційного політика Валерія Цепкала спробою помсти з боку режиму Лукашенка.

«Я вважаю прохання режиму Лукашенка про екстрадицію білоруського опозиціонера Валерія Цепкала відкритою спробою помсти. Прохання потрібно відхилити. Відповідно до латвійського законодавства рішення ухвалюється компетентними правоохоронними органами з урахуванням усіх аспектів справи», – написав міністр у твітері 9 лютого.

8 лютого Слідчий комітет Білорусі повідомив, що звернувся до латвійської влади з проханням про екстрадицію Валерія Цепкала до Білорусі, звинувативши його у «ряді корупційних злочинів та отриманні хабарів в особливо великих розмірах».

Сам Цепкало наразі не коментував наміри Білорусі екстрадувати його.

Валерія Цепкала не допустили до участі у виборах президента Білорусі. 24 липня разом із дітьми він виїхав з країни. У Білорусі залишилася його дружина Вероніка Цепкало, вона брала участь у передвиборних заходах іншого опозиційного кандидата в президенти – Світлани Тихановської.