«Табори за колючим дротом», «постріли в обличчя»: експертиза встановила чий голос на білоруському аудіозаписі

Катерина Прокоф'єва

Незалежна фоноскопічна експертиза, проведена російським бюро ТОВ «ГлавЕксперт», підтвердила, що голос на аудіозаписі, де йдеться про табори, обнесені колючим дротом, для учасників протестів у Білорусі, постріли в обличчя і закупівлю російської летальної зброї, належить заступнику міністра МВС Білорусі Миколі Карпенкову.

15 січня 2021 ініціатива BYPOL, що об'єднує колишніх співробітників білоруських правоохоронних органів і силових відомств, виклала цей запис в мережу, але до цього моменту її автентичність не була підтверджена. Білоруське МВС назвало її фейком.

Сам запис, як стверджує BYPOL, була зроблена в жовтні. Тоді Карпенков ще керував «ГУБОПіК» (Головне управління по боротьбі зі злочинністю та корупцією Білорусі). Це нібито була його прощальна зустріч із особовим складом управління.

Потім Карпенков став заступником міністра МВС Білорусі.

На аудіозаписі, зокрема, голос, який як стверджує експертиза, належить Карпенкову, говорить про:

створення спецтаборів для всіх незгодних із владою Лукашенка;

про обставини смерті Олександра Тарайковского (його називають «п'яницею і дебілом, який сам поліз під кулю»);

про травматичні пістолети російського виробництва, які силовики отримали на озброєння для розгону протестів;

і що на все це силовикам «дані прямі інструкції від глави держави»

«Ми прикриті з усіх боків», – каже чоловік на запису.

ТОВ «ГлавЕксперт» для проведення експертизи використало інтерв'ю Миколи Карпенкова, які він давав провладним білоруських ЗМІ. Схожим є не лише голос, а риторика, кажуть дослідники.

Наприклад, в інтерв'ю, опублікованому в журналі «Спецназ», Карпенков, як і на аудіозапису від BYPOL, говорить про існування в країні «зайвих людей».

Ні прокуратура, ні Слідчий комітет, ні КДБ Білорусі не виявили бажання проводити перевірку, справжній чи запис і наскільки вона відповідає вимогам білоруського законодавства.

25 січня член Координаційної ради Павло Латушко повідомив, що в Кремль був відправлений аудіозапис заяв, імовірно, заступника МВС Білорусі Миколи Карпенкова. Але ніякої реакції з боку офіційної Москви теж не дочекалися.

Відсутність реакції Кремля Латушко прокоментував так: «Тепер гасла «Хай живе Білорусь!» і «Білорусь, ми з тобою!» звучать на вулицях російських міст. А на вулицях білоруських міст кричать «підтримайте Олексія Навального». Це тому, що у наших протестів є одна спільна риса: сила, що відірвалася від реальності. Це справжня інтеграція знизу», – сказав Латушко.

Хто зініціював перевірку аудіозапису?

Перевірку записи організував портал tut.by, який 3 грудня судом в Мінську був позбавлений статусу ЗМІ. Портал запросив незалежних російських експертів для проведення фонографічної експертизи. Висновок щодо запису давала російський фахівець Елла Боргоякова (через московське ТОВ «ГлавЕксперт»).

Боргоякова є судовим експертом із десятирічним стажем роботи і багато років проводить фоноскопічні дослідження. Для проведення експертизи їй передали два записи: інтерв'ю Карпенкова телеканалу «Білорусь 1», опубліковане 18 жовтня 2020 року, і аудіозапис, який опублікувала група BYPOL 15 січня 2021 року.

Оригінал висновку на 46 сторінках є у розпорядженні редакції порталу tut.by.

Там, зокрема, зазначається, що «збіг ідентифікаційних ознак аудитивної, лінгвістичної та інструментальної груп дозволяє зробити висновок про те, що на досліджуваних фонограмах зафіксовані голос і мова однієї і тієї ж особи».

Також у висновку зазначається, що на записі не виявлено ознак монтажу.

Кореспондент Радіо Свобода намагалася зв'язатися із Еллою Боргояковой, але вона для зв'язку вона недоступна.

Відомо, що вона також підтверджувала справжність ще одного запису – телефонної розмови, яку відразу після побиття Романа Бондаренка, вели, імовірно, відомий білоруський спортивний функціонер Дмитро Басков і титулований білоруський боєць Дмитро Шакута. З тієї розмови, як припускається, можна зробити висновок, що вони могли бути причетні до побиття Бондаренка.

Бондаренко 11 листопада 2020 року у Мінську вирішив відреагувати на дії невідомих людей у масках, які в його дворі зафарбували мурал і зрізали біло-червоно-білі стрічки. Він вийшов у двір і його побили. Від наслідків завданих травм Бондаренко помер у лікарні.

Крім російської експертки, перевіркою запису, на якому звучить голос, схожий на голос заступника міністра МВС Білорусі Карпенкова, займається ще одна європейська компанія, яка поки не надала свого висновку. Цю незалежну експертизу замовляв штаб Світлани Тихановської.

Підземні в'язниці і табори – це реальність?

Засновником групи BYPOL, яка опублікувала запис, є колишній мінський слідчий Андрій Остапович, який звільнився із органів після початку протестів. Він стверджує, що те, про що говорять на записі, давно є реальністю у Білорусі.

– Наскільки можливо в Білорусі дійсно створити спецтабори для протестуючих, про що йдеться на записи? Багато це сприйняли як перебільшення.

– Насправді це не обговорення, це факт. Їх дійсно почали створювати. Є інформаційна база, в якій є імена учасників протестів. Проведено підготовчі заходи, деякі учасники протестів у подібних умовах утримувалися ще влітку.

– Мова йде не тільки про Івацевичі, а ще про якісь інші місця ?

– Під Мінськом є підземна в'язниця, що найстрашніше, бо незрозуміло, де саме вона. Ні дрони запустити, нічого не можна побачити. І на базі кожної області буде аналогічне місце. Поки конкретною інформацією ми не володіємо.

– Це пов'язано з тим, що ніде утримувати затриманих?

– Так. Коли їх було 30 тисяч, усіх відпустили, і вони продовжили протестувати, тому їх вирішили ізолювати до самого кінця.

– На записі говорять про те, щоб видавати силовикам летальну зброю і застосовувати її ...

– На практиці така зброя вже застосовувалося. Ми це особисто бачили. На відеозаписах було видно, що застосовували закуплені нові пістолети. За характером поранень потерпілих зрозуміло, що цей наказ вже був відданий давно.

У Бресті людину застрелили з пістолета Макарова, з бойової зброї, але масово поки не застосовували.

– Щодо вбивств Тарайковского і Бондаренка, ви ведете власне розслідування?

– Так. Ми працюємо з відкритими джерелами, люди необізнані просто часто не розуміють важливість цієї інформації і не можуть її правильно використовувати. Наприклад, портал tut.by опублікував інформацію від співробітників КДБ, яка не була проаналізована і використана в ході розслідування. Є спеціальні програми, які дозволяють цю інформацію обробляти і бачити ширшу картину. І, звичайно ж, є наші джерела із середини системи.

Що так «табір для особливо гострокопитних»?

Що таке табір для «особливо гострокопитних», за висловом Карпенкова, що таке «табір на базі ЛТП», докладно пояснює віце-президент правозахисного центру «Весна» Валентин Стефанович:

В Івацевичах вирішено зробити політзону. Табір, про який говорив Карпенков, існував у серпні в Слуцьку, на базі ЛТП. Це називається «лікувально-трудовий профілакторій». Унікальна ситуація на пострадянському просторі, ніде більше таких не залишилося, навіть в Росії ЛТП скасували указом Єльцина ще в 1992 році. У нас це залишилося.

Це табори, куди «ізолюють антисоціальні елементи з метою їх ресоціалізації та привчання до праці». Це люди, у яких навіть немає статусу, вони не засуджені, не заарештовані, вони – «ізольовані особи». Не тому, що вони вчинили злочин, а тому, що вони – «антисоціальні елементи». Якщо протягом року людина в стані алкогольного сп'яніння скоїла три адміністративних правопорушення (наприклад, розпивав спиртне на лавочці або дрібне хуліганство, за що його вже й так покарали), його ловить міліція, везе на експертизу, наркологи пишуть, що у нього алкоголізм, і якщо він попадеться п'яним ще раз, його запроторять на два роки в ЛТП. В рамках цивільного судочинства, не кримінального. І все – там вони працюють.

– Так от до чого Лукашенко хилив, коли всіх протестуючих називав наркоманами…

– Це ж все в системі «ДІН» (департамент виконання покарань) МВС. Там внутрішні війська, бараки і колючий дріт. Ось тепер пригодилося, можна табір влаштувати, і не один. У кожній області є по одному такому ЛТП, плюс два жіночих.

В Івацевичах вирішено зробити політзону

У серпні їм нікуди було затриманих подіти, вони «елтепешників» випустили, а учасників протесту посадили і швиденько поставили навколо дерев'яний паркан, обнесли його колючим дротом, вишки встановили і ухвалили рішення, що це все перебиває під юрисдикцією УВС Слуцького району. Це можна назвати як завгодно, суть не змінюється.

Це табір для тимчасового утримання. Вони їх там два дні потримали і всіх випустили, не судили навіть тих, на кого вже були складені протоколи. Табір демонтували. Але факт в тому, що вони потренувалися.

Що стосується Івацевичів, там вирішено зробити політзону. Це теж все старе, як світ.

У СРСР були політзона в Мордовії і Пермському краї.

В Івацевичах є колонія, називається «Вовчі нори», останнім часом туди направляли по антинаркотичній статті, а зараз ідея направляти туди політв'язнів і зробити там табір особливо режиму», – стверджує правозахисник Валентин Стефанович.

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