На будівлі Сенату Чехії встановили білоруський прапор

Біло-червоно-білий прапор Білорусі, символ протестів проти режиму Олександра Лукашенка, встановлений на будівлі Сенату Чехії – Вальдштейнському палаці.
Сенат – верхня палата чеського парламенту – цим кроком висловлює свою солідарність з білоруською опозицією.
Згадуючи боротьбу за демократичні перетворення в Чехословаччині, голова Сенату Чехії Мілош Вістрчіл наголосив, що ще не так давно і Чехословаччина «жила в несвободі» і чехи, й словаки з надією дивилися на Захід.
«І тому, але й не тільки тому ми знову висловлюємо солідарність і підтримку вільній Білорусі», – заявив Мілош Вістрчіл.
Пропор Білорусі майорітиме над Сенатом Чехії до 9 лютого.
Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська визначила 7 лютого Днем солідарності з Білоруссю, закликаючи міжнародних лідерів, активістів, журналістів і всіх друзів Білорусі підтримати протестувальників, які вимагають відставки Олександра Лукашенко і проведення нових, чесних виборів.
Свою підтримку білоруському народу висловили Європейський союз і США, а також Україна.
Протести в Білорусі тривають від 9 серпня, коли в країні пройшли вибори президента, переможцем яких влада назвала Лукашенка.
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