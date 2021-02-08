На будівлі Сенату Чехії встановили білоруський прапор

Біло-червоно-білий прапор Білорусі, символ протестів проти режиму Олександра Лукашенка, встановлений на будівлі Сенату Чехії – Вальдштейнському палаці.

Сенат – верхня палата чеського парламенту – цим кроком висловлює свою солідарність з білоруською опозицією.

Згадуючи боротьбу за демократичні перетворення в Чехословаччині, голова Сенату Чехії Мілош Вістрчіл наголосив, що ще не так давно і Чехословаччина «жила в несвободі» і чехи, й словаки з надією дивилися на Захід.

«І тому, але й не тільки тому ми знову висловлюємо солідарність і підтримку вільній Білорусі», – заявив Мілош Вістрчіл.

Пропор Білорусі майорітиме над Сенатом Чехії до 9 лютого.

Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська визначила 7 лютого Днем солідарності з Білоруссю, закликаючи міжнародних лідерів, активістів, журналістів і всіх друзів Білорусі підтримати протестувальників, які вимагають відставки Олександра Лукашенко і проведення нових, чесних виборів.

Свою підтримку білоруському народу висловили Європейський союз і США, а також Україна.

Протести в Білорусі тривають від 9 серпня, коли в країні пройшли вибори президента, переможцем яких влада назвала Лукашенка.