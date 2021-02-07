Білорусь залишається на порядку денному, попри те, що ЄС не розглядає нових санкцій – МЗС Чехії

Міністр закордонних справ Чехії Томаш Петршічек заявляє, що на даний момент немає пропозицій щодо запровадження додаткових санкцій ЄС проти білоруської влади. Водночас, за його словами, Білорусь залишається на порядку денному.

«На даний момент пропозицій щодо додаткових санкцій немає. Однак Білорусь залишається на початку порядку денного, і міністри закордонних справ регулярно обговорюють, які кроки потрібно зробити. І я готовий ще раз обговорити зі своїми колегами, як активізувати зусилля, щоб допомогти білоруському суспільству висловити занепокоєння щодо майбутнього своєї країни», – заявив Петршічек в інтерв’ю білоруській службі Радіо Свобода.

Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська визначила 7 лютого Днем солідарності з Білоруссю, закликаючи міжнародних лідерів, активістів, журналістів і всіх друзів Білорусі підтримати протестувальників, які вимагають відставки Олександра Лукашенко і проведення нових виборів.

Тихановська запропонувала висловити свою солідарність із тими, хто щодня протестує в Білорусі, «і подякувати їм за відвагу і сильну волю».

Вона рекомендувала проводити мітинги, писати про підтримку в соціальних мережах, писати листи політичним в'язням й освітлювати фасади будівель червоно-білим кольорами – символом білоруського опозиційного руху.

Раніше Тихановська закликала Європейський союз і США бути «сміливішими та сильнішими» у своїх діях, щоб допомогти покласти край правлінню Лукашенка.

«Міжнародна реакція все ще занадто скромна», – сказала Тихановська 27 січня під час онлайн-заходу з кількома міністрами закордонних справ ЄС.

5 лютого США та Європейський союз заявили, що підтримують День солідарності, і привітали демонстрантів.

«Ми продовжуємо дивуватися винятковій силі, стійкості та мужності білоруського народу перед непохитними репресіями», – заявив речник Держдепартаменту США Нед Прайс.

«Вони продовжують вимагати свободи та демократії. Світ був натхненний народом Білорусі, особливо білоруськими жінками, які мирно виступають за право мати голос у майбутньому Білорусі», – сказав Прайс.

Він додав, що США підтримують «мирний і всеохопний діалог» у Білорусі.

Європейський союз опублікував подібну заяву, вказавши на «багато тисяч» затриманих у Білорусі і «сотні задокументованих випадків катувань».

Протести в Білорусі тривають від 9 серпня, коли в країні пройшли вибори президента, переможцем яких влада назвала Лукашенка.