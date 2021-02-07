Білорусь надіслала Польщі запит про екстрадицію засновників телеграм-каналу Nexta

Білоруська влада просить офіційну Варшаву видати засновників телеграм-каналу Nexta Степана Путила і Романа Протасевича, повідомили 7 лютого білоруські ЗМІ з посиланням на Слідчий комітет Білорусі.

Слідчий комітет звинувачує Путила і Протасевича за трьома кримінальними статтями: організація масових заворушень; організація дій, що грубо порушують громадський порядок; розпалювання соціальної ненависті за професійною належністю.

Білоруська влада зазначає, що надіслала документи через генерального прокурора Польщі, з якою Білорусь має угоду про правову допомогу у кримінальних справах.

Протасевич у вересні залишив посаду головного редактора проєкту, а 20 жовтня стало відомо, що телеграм-канал Nexta-Live і логотип Nexta визнані екстремістськими в Білорусі. Потім канали змінили назви на кириличні.

У листопаді Комітет державної безпеки Білорусі вніс засновника телеграм-каналу Nexta Степана Путила і колишнього головного редактора каналу Романа Протасевича до переліку організацій і фізичних осіб, причетних до терористичної діяльності.

МЗС Білорусі раніше звернулося до Польщі й закликало в найкоротші терміни видати Путила і Протасевича «з урахуванням суспільної небезпечності їхньої злочинної діяльності».

У відповідь на заяву МЗС Путило вкотре звинуватив Олександра Лукашенка у «фальсифікації виборів, розв’язанні терору проти опозиції і застосуванні сили проти мирних демонстрантів».

Протасевич заявив про готовність добровільно повернутися в Білорусь і здатися силовикам в «обмін на примусове транспортування Лукашенка в Міжнародний суд в Гаазі».

Слідчий комітет Білорусі 5 листопада відкрив кримінальну справу стосовно Путила і Протасевича «у зв’язку зі вчиненням навмисних дій, спрямованих на розпалювання соціальної ворожнечі за ознакою професійної приналежності, що стосується двох професійно-соціумних груп – представників влади та правоохоронців».

Вони перебувають у міждержавному розшуку. За цією частиною статті їм загрожує від п’яти до 12 років позбавлення волі.

Раніше на Путила завели кримінальну справу за підозрою в організації масових заворушень. Покарання за цією статтею передбачає до 15 років позбавлення волі.

Путило заснував канали Nexta і Nexta Live два роки тому. В умовах обмеження інтернету в країні після оголошення результатів президентських виборів ЗМІ Білорусі перейшли на висвітлення подій у телеграм. Канал Nexta є одним з найпопулярніших у країні й активно висвітлює події після виборів, зараз у нього понад 900 тисяч підписників, у Nexta Live – понад 1,7 мільйона.