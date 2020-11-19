Заступником голови МВС Білорусі став Карпенков, який розбив двері в кафе, де ховалися демонстранти

Начальник головного управління по боротьбі з організованою злочинністю і корупцією МВС Білорусі Микола Карпенков призначений заступником міністра внутрішніх справ – командувачем внутрішніх військ, повідомляє пресслужба Олександра Лукашенка.

Силовики цього управління активно беруть участь у жорстких розгонах мирних акцій, а сам уже колишній голова Микола Карпенков відомий тим, що 15 вересня під час маршу він розбив вітрину кафе, в якому ховалися протестувальники. Їх затримали, кафе змушене було закритися.

На початку листопада Карпенков заявив, що «бандитів», які «нападають» на силовиків, вони «живцем брати не будуть».

Попередник Карпенкова на цій посаді Юрій Назаренко обійме посаду першого заступника – начальника міліції громадської безпеки. До цього моменту посада першого заступника міністра внутрішніх справ була закріплена за начальником кримінальної міліції.

Лукашенко пояснив суть перестановок першорядною роллю громадської безпеки. «Виходячи з нашого досвіду, ситуації в країні, останніх подій, ми переконуємося і розуміємо, що і в майбутньому громадська безпека буде найважливішим напрямком роботи для нашої міліції. Ось і всі секрети. Щоб тут не копалися і не думали, що ми якийсь переворот здійснюємо?» – сказав Лукашенко.

Колишніх силовиків він зробив послами:

колишнього генпрокурора Олександра Конюка відправили послом до Вірменії,

колишній міністр оборони і держсекретар Ради безпеки Андрій Равков став послом в Азербайджані,

колишній голова митного комітету Юрій Сенько став послом у Китаї.