Білорусь: суд відмовився звільнити під зобов’язання колег журналісток Андреєву і Чульцову

Суд у столиці Білорусі Мінську, який 9 лютого почав розгляд кримінальної справи проти колишньої журналістки Радіо Свобода, а нині кореспондентки телеканалу «Белсат» Катерини Андреєвої й операторки Дар’ї Чульцової, відмовився звільнити їх під зобов’язання колег, повідомляє білоруська служба Радіо Свобода.

Журналісток звинувачують в «організації акцій, які грубо порушують громадський порядок». Їм загрожує до трьох років позбавлення волі.

Клопотання про зміну запобіжного заходу для обвинувачених під особисту поруку колег подав адвокат Сергій Зікрацький. Була оголошена перерва, після якої суддя заявив, що клопотання про звільнення відхиляє.

«Основним проханням, яке ми подали, було звільнення дівчат із-під варти. Ми вважаємо, що сьогодні немає підстав тримати їх за ґратами. На жаль, наші прохання не були задоволені», – сказав захисник.

Журналісти, яким вдалося потрапити на судовий процес, повідомили Радіо Свобода із зали суду, що до слухання були допущені в основному родичі та представники офіційних ЗМІ. Решта людей залишилися біля дверей.

Підсудні підтвердили, що працюють на телеканалі «Белсат» і виконували редакційне завдання в день затримання 15 листопада.

Пізніше сьогодні суд продовжить допит свідків.

Журналісток заарештували 15 листопада 2020 року за стрім, під час якого Катерина Андреєва як журналістка телеканалу «Белсат» показувала розгін мітингу вшанування пам’яті Романа Бандаренка та знищення силами безпеки народного меморіалу на «Площі змін».

Журналістки вели стрім із помешкання на 14-му поверсі будинку на вулиці Смарговського тракту, куди їх запросили господарі. Після завершення мітингу спецпризначенці зі зброєю розбили двері в квартиру та схопили дівчат.

20 листопада їх звинуватили в активній участі і проведенні «групових дій, які грубо порушують громадський порядок, що призвело до порушення роботи громадського транспорту».

За даними слідства, стрім нібито призвів до припинення руху 13 автобусних маршрутів, трьох тролейбусних та трьох трамвайних маршрутів. Збиток «Мінськтрансу» оцінили у 11 562 рублів та 14 копійок (приблизно 143 750 гривень у перерахунку).

Журналістки своєї провини не визнали. Крім того, Катерина відмовилася давати свідчення під час слідства.

Катерина Андреєва та Дар’я Чульцова були визнані політичними в’язнями через чотири дні після висунення їм звинувачень.

У грудні Андреєва та Чульцова стали лауреатками премії правозахисної спільноти Білорусі «Журналіст року». Британська правозахисна організація «Стаття 19» у спеціальній заяві наголосила, що звинувачення, висунуті журналісткам, суперечать міжнародним стандартам прав людини, а їхнє переслідування є порушенням права на свободу слова.

За захист журналісток виступили Білоруська асоціація журналістів, ПЕН-центр Білорусі, Асоціація польських журналістів, Національна спілка журналістів України та Європейська федерація журналістів, російські неурядові організації «Вільне слово» та ПЕН-Москва. Спілка журналістів Литви нагородила журналісток премією «Надія свободи».

Катерина Андреєва разом зі своїм чоловіком Ігорем Ільяшем раніше співпрацювали з Радіо Свобода. Зокрема, Андреєва у 2017-2018 роках була авторкою проєкту Радіо Свобода Донбас.Реалії та є співавторкою книги «Білоруський Донбас» про роль білорусів у збройному конфлікті на сході України, уривки з якої друкувало Радіо Свобода. За останній рік книга двічі видавалася.