У Білорусі тривали акції протесту і затримання

У Білорусі протягом вихідних, 13 і 14 лютого, тривали акції протесту проти чинної влади країни, також відбувалися й затримання, причому й не пов’язані безпосередньо з протестами.

Зокрема, Міністерство внутрішніх справ Білорусі повідомило 14 лютого про затримання 19 лижників під час катання на лижах у Молодечненському районі. За твердженням міліції, ці люди «під виглядом катання на лижах… влаштували несанкціонований мітинг із використанням бчб-символіки».

Національна біло-червоно-біла символіка, що була офіційною державною в Білоруській Народній Республіці 1918 року і в сучасній Республіці Білорусь у 1991–1995 роках, нині перебуває під неофіційною забороною, і її запропоновано офіційно визнати екстремістською. Її використання як «незареєстрованої» нараз карається за адміністративним законодавством, але в разі ухвалення зміни покарання буде кримінальним.

Під біло-червоно-білим прапором, зокрема, складав 1994 року президентську присягу Олександр Лукашенко, який і досі вважає себе президентом Білорусі (але невдовзі після свого обрання він ініціював референдум фактично про повернення символіки радянських часів, із незначними змінами, а попередню символіку перевів у фактично заборонену).

Також 14 лютого повідомили про затримання в місті Солігорську 19 людей, серед яких є представники страйкового комітету підприємства «Білоруськалій». За словами очевидців, ці люди, що вийшли на прогулянку чи на забіг у центральному парку міста, не мали ніякої символіки, не вигукували гасел і навіть не зібралися в групу.

Попереднього дня, 13 лютого, ввечері міліція затримала 68 людей на концерті кількох білоруських гуртів на базі відпочинку в Смолевицькому районі. За версією міліції, таким чином вона «припинила несанкціонований масовий захід із використанням бчб-символіки»: «під виглядом музичної вечірки… зібралися активісти деструктивних телеґрам-каналів», мовилося в повідомленні МВС.

Таким чином, за вихідні в Білорусі затримали принаймні 106 людей.

Без затримань цього разу відбулися локальні акції в столиці Мінську, де їх проводили в менших масштабах у кількох районах міста, а також у Барановичах, Гродні, Жодині, Заслав’ї, Ракові чи Сморгоні.

14 лютого було, за даними Білоруської служби Радіо Свобода, 191-м днем протестів, які спалахнули в день президентських виборів 9 серпня 2020 року, коли були повідомлені перші результати, озвучені владою. Відтоді ці протести тривають практично щодня, найбільші відбуваються зазвичай на вихідні. І в Білорусі, і у світі широко вважають, що офіційні результати виборів були сфальсифіковані.

Демонстранти виступають із єдиними вимогами: відставки Олександра Лукашенка, який називає себе переобраним президентом Білорусі, проведення нових чесних президентських виборів, а також звільнення всіх політичних в’язнів і притягнення до відповідальності винних у побиттях і катуваннях затриманих учасників протестів.

За час протестів у Білорусі, за оцінками правозахисників, пройшли через затримання й арешти понад 32 тисячі людей. Сотні людей заявили про катування й жорстоке поводження з боку силовиків. Кілька людей унаслідок жорстоких дій силовиків при розгонах протестів загинули.