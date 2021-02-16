Вони могли б спокійно піти на пенсію, але замість цього вони виходять на вулиці і чинять опір насильству з боку силовиків. Один білоруський пенсіонер каже, що минулорічні президентські вибори були для виборців «ляпасом в обличчя», оскільки їх результат був сфальсифікований. Інший пригадує, що це його покоління вперше привело до влади Олександра Лукашенка в 1994 році. (Відео телеканалу «Настоящее время», створеного Радіо Свобода з участю «Голосу Америки»)