Резиденції та автопарк Лукашенка: як живе правитель Білорусі, який називає бізнесменів «буржуями»

Олександр Лукашенко не дуже добирав слова, коли критикував бізнес під час скликаних ним Всебілоруських народних зборів. Такою була його реакція на виступ голови бізнес-спілки Білорусі Жанни Тарасевич, яка поскаржилася на численні бюрократичні перепони у веденні бізнесу. «Накрали», «буржуї», «вирізатимемо розпеченим залізом» – такі слова, серед інших, вимовив Лукашенко зі сцени зібрання. А як живе сам правитель Білорусі: чим користується, на чому їздить і літає?

Від «Озерного» біля Мінська до «Інтерлейка» в Браславі: палаци Лукашенка

Відомо щонайменше 7 заміських резиденцій Олександра Лукашенка.

Постійна – це «Озерний» у містечку Острашицькому Городку під Мінськом. Територія, на якій спортивний майданчик, парк, ліс, озеро та усі споруди, займає 88 гектарів.

У 18 столітті ці землі належали графу Тишкевичу.

Сама резиденція – це добудована та переобладнана колишня дача радянського маршала Тимошенка. Це триповерхова будівля, площа кожного поверху якої складає близько 500 кв. м.

Тут Лукашенко прийняв Володимира Путіна, Стівена Сігала та Жерара Депардьє.

Друга резиденція – «Заславль», розташована на березі Мінського моря і займає майже 40 га. Там є кілька особняків, тенісні корти, сад і басейн. Офіційно обидві резиденції належать до «Дипсервісу».

Також на батьківщині Лукашенка є резиденція, вона називається «Александрія-2». Тут Лукашенко зупиняється під час візитів на Могилівщину, звідси він літає до Ржева. На території резиденції є кілька одноповерхових будинків, гостьові будинки, спортивний майданчик та двоповерховий котедж. Офіційно комплекс належить «Белнафтогазу».

Ще одна резиденція знаходиться на березі озера Плавна у Березинському біосферному заповіднику. Це кілька окремих ділянок загальною площею 1,4 га. Востаннє Лукашенко перебував тут більше 10 років тому.

Ще одна резиденція Лукашенка – на Прип’яті, поблизу агромістечка Лясковичі Петриківського району. На території є кілька десятків будівель, вертолітний майданчик, спортивний комплекс та гостьові будинки. Офіційно все це називається «Комплекс для обслуговування делегацій в «Прип'ятському національному парку»».

Лукашенко неодноразово говорив, що він буває тут щовесни. Саме тут він прийняв Петра Порошенка у 2017 році.

Є резиденція на Браславських озерах. Це ділянка площею 14 гектарів на березі озера Волос, в заповіднику «Інтерлейк», є гостьові будинки та вертолітний майданчик. Про візит Лукашенко до цього місця повідомлялося в 2011 році, коли тут побудували сучасну магістраль.

Ще одна резиденція знаходиться у Віскулах, де була підписана історична угода про припинення існування СРСР. Резиденція вважається державною, але сам Лукашенко заявив, що відвідує її кілька разів на рік. Територія офіційно належить Національному парку «Біловезька пуща».

Окрім заміських, відомо про три резиденції Лукашенка в Мінську. Найчастіше він використовує резиденцію на Карла Маркса, 38 та Палац Незалежності на проспекті Переможців. Обидва заклади мають офіційний статус офіційних резиденцій.

Ще є резиденція у «Дроздах». Це кілька десятків будівель, а також басейн, лазня та вертолітний майданчик.

Тесла, Майбах та Роллс-Ройс: авта Лукашенка

Maybach 62 – на цій ексклюзивній і дуже дорогій машині концерну Daimler Лукашенко вперше був помічений у 2012 році. Тоді він сказав, що машину йому «подарували». Такий автомобіль може коштувати від 367 тисяч євро до півмільйона.

Mercedes Pullman W221 – у цій машині Лукашенко їхав на інавгурацію в 2011 році. Це Mercedes S-класу п'ятого покоління, вартість якого становить кілька сотень тисяч євро.

Rolls-Royce Phantom Coupe – такий автомобіль на президентських номерах був помічений восени 2016 року. Вартість машини – від 170 тис. євро.

31 серпня 2017 року Лукашенко випробував електромобіль Tesla біля Палацу Незалежності. Це одна з найновіших та найпотужніших на той час моделей, вартість якої становить 100 тисяч євро.

Ці моделі є найдорожчими в автопарку Лукашенко.

Ще також його можна було побачити на Gelandewagen, Audi A8 II, Audi A8 III та на преміум-моделях Mercedes. Такі машини коштують десятки тисяч євро кожна.

На чому літає Лукашенко: Boeing 767-32K (ER) за 100 мільйонів доларів

Ексклюзивний Boeing 767-32K (ER), який раніше належав Туркменбаші, був придбаний для білоруського лідера і запущений у 2012 році. На прес-конференції в 2013 році Лукашенко назвав її вартість близько 100 мільйонів доларів.

До цього Лукашенко використовував Boeing 737-8EV, його вартість також становить близько 100 мільйонів доларів. Раніше Лукашенко літав на Ту-154М, який виставили на аукціон за 2 мільйони доларів.

У 2020 році з'явилася інформація про те, що в аеропорту є діловий реактивний літак «Гольфстрім G550» , пофарбований у колір державного прапора Білорусі та з бортовим номером, який вказує, що на ньому може літати Лукашенко. Коштує такий літак близько 60 мільйонів доларів. Тоді прес-служба Лукашенко заперечила, що літак належить президенту Білорусі.

Годинник як авто і велосипед як

У вересні 2009 року на литовсько-білоруському форумі журналісти сфотографували годинник на руці Олександра Лукашенка. Це Patek Philippe Calatrava 5120j. Корпус годинника виконаний із 18-каратного жовтого золота, а ремінець – зі шкіри алігатора. Коштує такий аксесуар близько 20 тисяч євро.

У червні 2019 року Олександр Лукашенко та його син Микола з'явилися в селі Балбасово не на кортежі, а на велосипедах. Велосипед Миколи Лукашенка фірми Canyon оцінили у 7,5 тисяч євро. Велосипед має карбонову раму і є копією тих, які використовують на Тур де Франс.

У самого Олександра Лукашенка був дешевший велосипед. Пізніше його прес-секретар Наталія Ейсмант заявила, що «велосипеди були подаровані».

Лукашенко неодноразово казав, що його резиденції йому не належать, а машини – це лише державний автопарк.

У будь-якому випадку, він живе в резиденціях, керує дуже дорогими автомобілями і носить такі ж годинники.

Читайте ще:

Лукашенко оголосив план передачі влади на Всебілоруських зборах: «Який би я не був героїчний, але прийдуть нові люди»