Лукашенко оголосив план передачі влади на Всебілоруських зборах: «Який би я не був героїчний, але прийдуть нові люди»

Олександр Лукашенко скликав Всебілоруські народні збори. Два дні, 11 і 12 лютого, у Палаці республіки, делегати слухають пропозиції Лукашенка щодо внесення змін до конституції країни, зокрема і про план передачі влади. Лукашенко звинувачує Захід у «розгойдуванні» ситуації в країні і стверджує, що нинішній період в історії Білорусі можна порівняти «з розвалом Радянського Союзу та його наслідками». Білоруська служба Радіо Свобода відстежує хід подій.

«Єдність. Розвиток. Незалежність» – під таким девізом Олександр Лукашенко скликав Всебілоруські народні збори. Зазвичай, такі зібрання білоруська влада збирала не взимку, але цього року відкладати «всенародне схвалення ініціатив» не захотіли.

Народні збори проходить у Мінську два дні, 11-12 лютого. У Палаці республіки 2700 запрошених делегатів, попри пандемію коронавірусу, сидять щільними рядами без масок і слухають виступи представників влади та самого Олександра Лукашенка.

«Практично весь склад делегатів – це люди, які підтримують поточний курс», – заявив білоруський прем'єр Роман Головченко.

Окрім громадян Білорусі на зібрання запрошені і закордонні гості, зокрема лідер російських комуністів Геннадій Зюганов.

Про передачу влади і зміни до Конституції

Попри свої колишні заяви про можливість «поділитися владою із парламентом», на Всебілоруських зборах 11 лютого Олександр Лукашенко заявив, що Білорусь має залишатися президентською республікою.

«Вона буде без Лукашенка – не сьогодні, завтра, післязавтра. Який би я не був героїчний, прийде час, прийдуть інші люди. Вони вже стукають у двері. Я це чую», – сказав Лукашенко.

Проект нової Конституції Білорусі буде готовий протягом року, пообіцяв Лукашенко.

План конституційної реформи, запропонованої владою, має такі пункти:

розробка проекту нової Конституції цього року;

його ухвалення на референдумі на початку 2022 року;

можливо, наприкінці 2022 року – президентські та парламентські вибори

Передбачається, що нова Конституція закріпить передачу певної влади від президента іншим інститутам влади. Так, зокрема, обіцяють наділити Всебілоруські народні збори конституційними повноваженнями вищого органу влади і, як кажуть оглядачі, зробити їх колективним гарантом безпеки прихильників Лукашенко.

Все це подається під виглядом «розподілу владних повноважень, посилення ролі місцевого управління і самоврядування».

Керівник мінського аероклубу ДТСААФ Микалай Мачанський запропонував присвоїти «від імені народу» Олександру Лукашенко звання Героя Білорусі, який «врятував країну». За його словами, це було бажання «багатьох мільйонів білорусів». Сам Лукашенко на пропозицію не відреагував.

Критика ставлення до бізнесу і реакція Лукашенка

На другий день Всебілоруських народних зборів голова бізнес-спілки підприємців та роботодавців Білорусі Жанна Тарасевич виступила із критичними зауваженнями щодо численних бюрократичних бар’єрів для підприємців.

Олександр Лукашенко відреагував, як пишуть оглядачі «нервовим виступом,сповненим ненависті до бізнесменів та заможних людей загалом».

Він розкритикував декларативний принцип реєстрації бізнесу і звинуватив бізнесменів у роботі «на руйнуванні держави».

Зокрема, він торкнувся питань функціонування приватних медичних центрів.

«Державний службовець, чоловік у формі, приходить до приватної медичної клініки. Майже скрізь чує: «Іди ти на х.., звідси». Скажіть, якою має бути моя реакція на це?! Тож скажу непопулярне: за такі речі ми вас будемо вирізати гарячим залізом», – сказав Лукашенко.

Він наказав «зупинити пограбування за допомогою легкої реєстрації бізнесу», і наголосив, що у білоруських бізнесменів немає можливості не працювати на державу.

Ось як на емоційний зрив Лукашенка відреагували у соціальних мережах?

Що ухвалили і у чому небезпека?

Далі проголосували за припинення виступів. Таким чином, ті, хто записався до виступу, не змогли нічого сказати, зокрема глава Білоруської католицької церкви єпископ Казимир Великоселець, який готував промову.

Проект остаточної резолюції озвучив представник оргкомітету Всебілоруських народних зборів Валерій Міцкевич. Серед озвучених пунктів – конституційна реформа та перерозподіл низки повноважень від президента до інших гілок влади. Референдум, за попередніми планами, може відбутися на початку 2022 року.

Проголосували одноголосно.

Постанова буде направлена Олександру Лукашенко для остаточного затвердження.

Як зауважують білоруські оглядачі, Лукашенко через імітацію народовладдя (немає затвердженого прозорого механізму, за яким обираються делегати Всебілоруських зборів, у реальності делегатів обирає владна верхівка) придумав зручний механізм імітації передачі влади.

Це «хитра гра диктатора, який у такий спосіб хоче видати себе за демократа», демонструючи громадянам Білорусі і світу, що він нібито зовсім не тримається за владу, а усі масові протести є нічим іншим, як провокацією.

Заключне слово Олександра Лукашенка

У своєму завершальному слові на Всебілоруських народних зборах Олександр Лукашенко висловився про свої міжнародні пріоритети: «союзну державу, братню Росію і надійний Китай».

Лукашенко заявив, що Білорусь «не хоче демократії, яка нав'язується ззовні» і

«Бувають випадки, коли потрібно показати зуби», – так він обґрунтував минулорічну передислокацію військових частин до кордону з країнами НАТО.

Він наголосив, що оновлена Конституція має відмовитися від принципу нейтралітету Білорусі, оскільки «сьогодні залишатися нейтральним неможливо».

Щодо внутрішньої ситуації, то Лукашенко заперечив існування політв'язнів (білоруський правозахисний центр «Весна» станом на 11 лютого 2021 року вніс до списків політв’язнів 246 осіб – ред.)і оголосив, що доручив підготувати законодавчу базу для припинення «масових заворушень».

Коментуючи можливість «політичної амністії для опонентів», Лукашенко повторив, що «такої норми в кримінальному кодексі країни немає, відповідно, немає і політичних в'язнів. А є злочинці, яким поставили умову: «Повернути вкрадене» (повідомлення було адресоване Віктору Бабарику та його соратникам – ред.).

У поширеній посольством США в Мінську заяві говориться, що Всебілоруські народні збори, що проводиться режимом Лукашенка, не можна назвати всеосяжної платформою, яка дійсно представляє погляди білоруського суспільства. У зв'язку з цим, на думку американської сторони, збори не сприяють вирішенню нинішньої політичної кризи в країні, цитує заяву посольства Білоруська служба Радіо Свобода.

VI Всебілоруські народні збори проходять на тлі політичної кризи, що триває від президентських виборів 9 серпня 2020 року і проявляється у масових протестах незгодних із тим, що ЦВК Білорусі оголосила переможцем Олександра Лукашенка. Учасники протестів вважають результати виборів сфальсифікованими і називають справжнім переможцем кандидата від опозиції Світлану Тихановську, яка під тиском влади вимушено покинула Білорусь. Деякі опозиціонери були заарештовані.

Білоруські силовики за наказом Лукашенка жорстоко розганяють мирні протести, людей затримують і утримують в ув'язненні.

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