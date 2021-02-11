Лукашенко: «бліцкриг» щодо Білорусі поки що не вдався

Олександр Лукашенко, який 11 лютого відкрив провладний форум Всебілоруські народні збори, заявив, що планований іноземними державами «бліцкриг» щодо Білорусі не вдався.

«Білорусь зазнала значної атаки ззовні. Їм потрібно було випробувати методи на монолітній республіці. Спрацює – можна рухатися далі. Це був трамплін для нападу на Росію. Так розроблявся сценарій кольорового заколоту, а не кольорової революції. Бліцкриг. І він не вдався. Поки що. Нам вдалося втримати країну», – сказав Лукашенко, звертаючись до 2700 делегатів, що зібралися на зборах. Переважно це провладні чиновники й обрані владою особи.

Перед виступом Лукашенко запропонував обрати президію засідання «по-радянськи» списком, присутні одноголосно підтримали.

Його опоненти засудили проведення цих зборів і назвали їх фіктивною спробою «вчепитися» за владу.

Посольство США в Білорусі 11 лютого опублікувало заяву, в якій сказано, що згадані збори – це «не справжній діалог» із людьми.

66-річний Лукашенко перебуває при владі в Білорусі від 1994 року. Після виборів президента, що відбулися 9 серпня, його офіційно оголосили переможцем.

При цьому опозиція і Захід не визнали цих результатів, заявивши про фальсифікації на виборах. У Білорусі відтоді тривають протести з вимогою відставки Лукашенка і проведення чесних виборів.