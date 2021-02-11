Лукашенко назвав умови, за яких піде з влади

Олександр Лукашенко на Всебілоруських народних зборах 11 лютого назвав умови, за яких залишить владу. За його словами, головне – «в країні мир, порядок, ніяких протестних дій, не перевертати країну, висловлювати в рамках закону думку».

«Якщо складеться так, що до влади прийдуть не ті, і в них будуть інші погляди, другим пунктом ми запишемо, що жодна волосина з вас, прихильників нинішнього президента, впасти не може», – сказав Лукашенко.

Цим він пояснив свою пропозицію зробити Всебілоруські народні збори конституційним органом: «Якщо цей суспільний договір, який ми укладемо, буде порушений, вся влада буде у народних зборів. У вас. Навіть без мене. І Всебілоруські народні збори (вони обиратимуться ще більш відповідально ) матимуть повноваження. Вони мають бути стабілізатором на перехідний період. А який інший орган ви бачите?»

Лукашенко сказав також, що впродовж року з’явиться проєкт нової Конституції, а на початку 2022 року його винесуть на референдум.

Всебілоруські народні збори відбуваються в Білорусі вже вшосте. На з’їзді чиновників, працівників підприємств, проурядових діячів науки і культури та «пересічних» громадян обговорюють питання економічного і соціального розвитку країни та плани на п’ятирічку.