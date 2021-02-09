Європейські журналістські організації висловлюють солідарність із ув’язненими білоруськими колегами

Кілька європейських журналістських організацій зробили заяви щодо судового процесу над співробітницями телеканалу «Белсат» Катериною Андреєвою та Дар’єю Чульцовою. Реакції колег збирає та оприлюднює на своєму сайті Білоруська асоціація журналістів (БАЖ).

Режим Олександра Лукашенка має негайно покласти край систематичним переслідуванням журналістів, вимагає Німецька асоціація журналістів (DJV) у відкритому листі до білоруського посольства в Берліні та почесних консулів.

«Журналісти, які хочуть висвітлювати події в Білорусі, піддаються переслідуванню і не можуть виконувати свою інформаційну місію. Процеси проти журналістів та їхніх організацій слід негайно припинити», – йдеться у повідомленні.

Федерація асоціацій журналістів Іспанії (FAPE) звернулася до Сергія Лукашевича, старшого радника білоруського посла в Мадриді, щодо переслідування журналістів у Білорусі. Звернення підписав президент FAPE Немесія Родрігес. Він висловив думку, що державні репресії проти преси в Білорусі неприпустимі.

З аналогічними заявами виступили Рада Союзу болгарських журналістів (UBJ) та Союз журналістів Сербії.

Журналісти з України, Франції та інших організацій по всьому світу також висловили солідарність зі своїми білоруськими колегами.