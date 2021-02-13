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13 лютого 2021, Київ 21:14
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«Це війна»: переслідування журналістів за професійну діяльність у Білорусі (відео)

«Це війна»: переслідування журналістів за професійну діяльність у Білорусі (відео)
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«Це війна»: переслідування журналістів за професійну діяльність у Білорусі (відео)

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Наразі влада Білорусі утримує одинадцять журналістів за звинуваченнями, які правозахисники вважають політично вмотивованими

У Білорусі двох журналісток звинувачують в «організації акцій, які грубо порушують громадський порядок». Їм загрожує до трьох років позбавлення волі. Судові справи – остання фаза тривалих переслідувань незалежних ЗМІ в країні. Нині влада Білорусі утримує одинадцять журналістів за звинуваченнями, які правозахисники вважають політично вмотивованими.​

Журналісти з України, Франції та інших організацій по всьому світу висловили солідарність зі своїми білоруськими колегами. Реакції колег збирає та оприлюднює на своєму сайті Білоруська асоціація журналістів (БАЖ).

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