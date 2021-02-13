У Білорусі двох журналісток звинувачують в «організації акцій, які грубо порушують громадський порядок». Їм загрожує до трьох років позбавлення волі. Судові справи – остання фаза тривалих переслідувань незалежних ЗМІ в країні. Нині влада Білорусі утримує одинадцять журналістів за звинуваченнями, які правозахисники вважають політично вмотивованими.​

Журналісти з України, Франції та інших організацій по всьому світу висловили солідарність зі своїми білоруськими колегами. Реакції колег збирає та оприлюднює на своєму сайті Білоруська асоціація журналістів (БАЖ).