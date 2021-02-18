Лукашенко сказав, що 22 лютого не проситиме грошей у Путіна

Олександр Лукашенко заявив, що не планує просити грошей у Росії, коли 22 лютого вестиме переговори з російським президентом Володимиром Путіним. Речник Кремля Дмитро Пєсков 18 лютого підтвердив зустріч двох лідерів, заявивши, що очікує велика дискусія щодо різних питань, починаючи від двосторонніх відносин і закінчуючи міжнародними проблемами.

Єдине, чого не буде в порядку денному, сказав Лукашенко на зустрічі з державним секретарем союзної держави Росії та Білорусі Григорієм Рапотою, це прохання Мінська про гроші.

«Як це зазвичай буває в Росії, деякі можуть спотворити порядок денний, і сказати, що Лукашенко збирається попросити 3 мільярди доларів. Ні, я не їду туди, щоб про щось просити», – сказав Лукашенко , додавши, що між двома країнами немає невирішених питань.

Упродовж останніх років Росія чинила тиск на Білорусь через зростання цін на енергоносії. Частина експертів вважала це важелем, щоб підштовхнути Мінськ до реалізації укладеної 20 років тому угоди про створення союзної держави. До минулого літа Лукашенко, який був при владі 26 років, відкрито підтримував незалежність Білорусі, публічно заявляючи, що його нація готова боротися за свою незалежність усіма можливими способами.