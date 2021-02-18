Білорусь: журналісток «Белсату» засудили до 2 років колонії через стрім із «Площі змін»

Суддя Фрунзенського районного суду Мінська Наталія Бугук 18 лютого оголосила вирок журналісткам телеканалу «Белсат» Катерині Андрєєвій та Дар’ї Чульцовій – по 2 роки колонії загального режиму.

Саме про такий термін позбавлення волі для підсудних просила прокурор Аліна Касьянчик. Адвокати заявили, що сторона обвинувачення не представила доказів вини в суді.

Правозахисники визнали Дар’ю Чульцову та Катерину Андрєєву політичними в’язнями.

18 лютого, в день оголошення вироку, підтримати журналісток прийшло близько 40 людей. У суді було багато силовиків.

В останньому слові журналістки заявили, що справи проти них мають політичну мотивацію. Катерина Андрєєва вимагала звільнення не тільки її та Чульцової, а й усіх політичних в’язнів.

Журналістки Дар’я Чульцова і Катерина Бахвалова (псевдонім – Андрєєва) були затримані 15 листопада 2020 року під час несанкціонованої акції в білоруській столиці. Вони вели стрім з «Площі змін», де силовики розганяли присутніх на місці загибелі Романа Бондаренка. Спочатку співробітницям «Белсату» призначили адміністративні арешти, а потім висунули проти них кримінальне звинувачення.

За версією слідства, Бахвалова і Чульцова організували групові дії, які порушили громадський порядок і викликали проблеми в роботі громадського транспорту.