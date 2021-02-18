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18 лютого 2021, Київ 10:11
Новини | Міжнародні

Білорусь: журналісток «Белсату» засудили до 2 років колонії через стрім із «Площі змін»

Правозахисники визнали Дар’ю Чульцову та Катерину Андрєєву політичними в’язнями

Суддя Фрунзенського районного суду Мінська Наталія Бугук 18 лютого оголосила вирок журналісткам телеканалу «Белсат» Катерині Андрєєвій та Дар’ї Чульцовій – по 2 роки колонії загального режиму.

Саме про такий термін позбавлення волі для підсудних просила прокурор Аліна Касьянчик. Адвокати заявили, що сторона обвинувачення не представила доказів вини в суді.

Правозахисники визнали Дар’ю Чульцову та Катерину Андрєєву політичними в’язнями.

18 лютого, в день оголошення вироку, підтримати журналісток прийшло близько 40 людей. У суді було багато силовиків.

В останньому слові журналістки заявили, що справи проти них мають політичну мотивацію. Катерина Андрєєва вимагала звільнення не тільки її та Чульцової, а й усіх політичних в’язнів.

Журналістки Дар’я Чульцова і Катерина Бахвалова (псевдонім – Андрєєва) були затримані 15 листопада 2020 року під час несанкціонованої акції в білоруській столиці. Вони вели стрім з «Площі змін», де силовики розганяли присутніх на місці загибелі Романа Бондаренка. Спочатку співробітницям «Белсату» призначили адміністративні арешти, а потім висунули проти них кримінальне звинувачення.

Білорусь: суд над журналістками «Белсат» (відео)
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Білорусь: суд над журналістками «Белсат» (відео)

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За версією слідства, Бахвалова і Чульцова організували групові дії, які порушили громадський порядок і викликали проблеми в роботі громадського транспорту.

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