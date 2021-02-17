Суд над журналістками «Белсату». ЄС, Британія, США, ОБСЄ заявляють про тиск на правозахисників та журналістів Білорусі

Посольства країн-членів ЄС, представлені в Білорусі, а також посольства США, Великої Британії та Швейцарії виступили із спільною заявою щодо залякування правозахисників, журналістів, активістів профспілок та адвокатів у Білорусі. Із відповідною заявою виступила і представниця ОБСЄ з питань свободи ЗМІ.



Суд над журналістками

17 лютого у Фрунзенському районному суді столиці Білорусі відбулося чергове слухання у кримінальній справі проти журналістів телеканалу «Белсат» Дар’ї Чульцової і Катерини Бахвалової (псевдонім – Андрєєва)

Прокурор вимагає по 2 роки колонії для кожної журналістки, звинувачуючи їх «організації групових дій, які порушили громадський порядок і перешкоджали роботі громадського транспорту».

Сторона захисту стверджує, що ніхто зі свідків на процесі не зміг достовірно вказати, коли саме припинився рух транспорту і чим це було викликане.

Як повідомляє Білоруська служба Радіо Свобода, вироки журналісткам, як очікується, мають бути оголошені 18 лютого о 22:00.

Журналістки були затримані 15 листопада 2020 року під час несанкціонованої акції в білоруській столиці. Вони вели стрім з «Площі змін», де силовики розганяли присутніх на місці загибелі Романа Бондаренка. Спочатку співробітницям «Белсату» призначили адміністративні арешти, а потім висунули проти них кримінальне звинувачення.



Обшуки у правозахисників і журналістів

Влада Лукашенка 16 лютого провела обшуки в оселях та офісах у щонайменше тридцяти білоруських правозахисників та журналістів. Мова іде про правозахисну групу «Весна» та «Білоруську асоціацію журналістів».

Посольства країн-членів ЄС, представлені в Білорусі, а також посольства США, Великої Британії та Швейцарії виступили із спільною заявою щодо залякування правозахисників, журналістів, активістів профспілок та адвокатів у Білорусі.

«Це має припинитись», – йдеться в заяві.

Дипломати закликали владу Білорусі негайно і безумовно звільнити всіх свавільно затриманих.

«Білорусів переслідують за користування своїми основоположними правами під час мирних протестів проти виборів в серпні 2020 року, які не були ні вільними, ні справедливими а також проти жорстокості поліції», – йдеться в заяві.

Реакція представництва ОБСЄ з питань свободи​

Занепокоєння обшуками у білоруських журналістів і активістів висловила і представниця ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Тереза Рібейро в заяві від 16 лютого.

«Сьогоднішні обшуки в офісі Білоруської асоціації журналістів, провідної організації зі свободи преси в Білорусі, а також в оселях її членів - ще один розвиток подій, що викликає занепокоєння за свободу ЗМІ та самовираження в країні, – заявила Рібейро. – Цьому перебувала низка переслідувань медійників та професійних журналістів у минулі декілька місяців».

Рібейро нагадала, що влада Білорусі в 2018 році підтримала рішення засідання міністрів країн ОБСЄ стосовно безпеки журналістів.

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