У Білорусі хочуть ухвалити закон про «іноземних агентів», схожий на російський

У Білорусі розробляється законопроєкт про «іноземних агентів» за зразком російського: він пропонує вважати такими агентами фізичних осіб і організації, які отримують фінансування політичної діяльності з-за кордону. Є ймовірність, що депутати розглянуть і ухвалять законопроєкт вже на весняній сесії, яка відкриється 2 квітня, повідомляє білоруська служба Радіо Свобода.

За даними журналістів, у кінці минулого року білоруські депутати попросили своїх російських колег у Держдумі й Раді Федерації «поділитися досвідом» щодо такого законодавства.

Серед розробників білоруського законопроєкту – голова комісії з міжнародних справ Палати представників Андрій Савіних і його заступник Олег Гайдукевич, а також співробітники правоохоронних органів.

«Я сподіваюся і хочу, щоб ми встигли все підготувати до весняної сесії. Закон про «іноземних агентів» – це світова практика, я прихильник розвитку країни, але категорично проти будь-якого втручання, а особливо фінансування й отримання будь-яких грошей на політичну діяльність. Ні цента не повинно зайти в країну на ці цілі, – сказав Гайдукевич TUT.by. – На жаль, я бачив це на цих виборах, що сюди полилася величезна кількість грошей, і з усім цим треба розбиратися. Як можна конкурувати з тими, хто отримує сотні тисяч доларів з-за кордону? Це нечесна конкуренція!»

За словами Гайдукевича, законопроєкт не буде повністю аналогічним тому, що ухвалений у Росії.

«У нас Союзна держава, і ми можемо дещо взяти з російського законодавства і об’єднати з собою, але з урахуванням нашої специфіки», – пояснив Гайдукевич. Він пообіцяв, що закон не торкнеться організацій, що займаються благодійною діяльністю, а також тих, хто отримав фінансування до ухвалення закону.

За словами депутата, «іноземних агентів» у Білорусі після ухвалення закону будуть штрафувати, також пропонують заборонити їм обіймати державні посади. Гайдукевич також не заперечує, що за неодноразові порушення закону може бути запроваджена кримінальна відповідальність.

Закон про некомерційні організації – «іноземні агенти» діє в Росії вже кілька років, його неодноразово критикували іноземні НКО і міжнародні структури. Організації, які Мін’юст Росії вважає «іноземними агентами», підпадають під жорсткий фінансовий і інший контроль з боку держави і зобов’язані маркувати всі свої матеріали, включаючи пости в соцмережах і книжки. Недотримання закону тягне за собою кримінальну відповідальність. З 2017 року «іноземними агентами» також можуть визнавати ЗМІ, а з минулого року – приватних осіб, наприклад журналістів і активістів.

Міжнародні правозахисні групи і західні політики не раз критикували російське законодавство про некомерційні організації і ЗМІ – «іноземних агентів», вказуючи на наслідки для розвитку громадянського суспільства.