Суд у Росії оштрафував РВЄ/РС за порушення закону про іноагентів

Суд у столиці Росії Москві 27 січня ухвалив перші рішення за складеними наглядовим відомством «Роскомнадзор» протоколами про адміністративні правопорушення щодо засобів інформації, визнаних у Росії так званими «іноземними агентами». Протоколи стосуються діяльності медіакорпорації Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода та її проєктів. ТОВ «РВЄ/РС» та її генеральний директор оштрафовані на загальну суму 1 мільйон 100 тисяч рублів (це понад 410 тисяч гривень).

Суд не взяв до уваги заперечення адвокатів медіакорпорації. Керівництво РВЄ/РС вважає законодавство про іноземних агентів несправедливим і юридично суперечливим та розглядає питання про апеляцію на судове рішення. У РВЄ/РС стверджують, що вимоги «Роскомнадзору» обмежують свободу журналістської діяльності, а почасти є технічно нездійсненними.

Заяву до «Роскомнадзору» з інформацією про те, що РВЄ/РС не виконує наказ відомства, яке з 30 жовтня 2020 року суттєво посилило правила маркування контенту на всіх платформах, на початку листопада 2020 року подав генеральний директор «Агентства федеральних новин» Євген Зубарєв.

29 грудня «Роскомнадзор» провів перевірку за цією заявою, після чого надіслав до ТОВ «РВЄ/РС», що представляє інтереси медіакорпорації в Росії, повідомлення про складання сотень адміністративних протоколів за фактами порушення наказу. Згідно з планами відомства, їхнє складання завершиться на початку березня. Загальна сума штрафів може скласти сотні мільйонів рублів.

Радіо Свобода і його регіональні проєкти, телеканал «Настоящее время», а також ще кілька підрозділів медіакорпорації Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода включені до списку «ЗМІ-іноземних агентів» наприкінці 2017 року. Внесені до списку видання зобов’язані, зокрема, надавати регулярні фінансові звіти про свою діяльність і певним чином маркувати свої публікації.

РВЄ/РС виконує сформульовані в 2017 році вимоги російського законодавства про «ЗМІ-іноземних агентів», однак оцінює дії російської влади як «небезпечні зусилля, спрямовані на переслідування журналістів, і кроки до того, щоб громадяни Росії отримували тільки схвалену Кремлем інформацію». Керівництво корпорації неодноразово відзначало, що її статус гарантує журналістську незалежність і не допускає політичного і цензурного втручання в редакційну політику.

«ЗМІ-іноземним агентом» у Росії можуть визнати також фізичних осіб. У грудні Міністерство юстиції Росії визнало такими п’ять людей, троє з них співпрацюють із Радіо Свобода як журналісти.

Російське законодавство про некомерційні організації та «ЗМІ-іноземні агенти» неодноразово піддавалося критиці урядів західних країн і міжнародних правозахисних організацій. Російські представники багаторазово стверджували, нібито цей закон є «дзеркальною реакцією» на вимоги американського законодавства про реєстрацію російського телеканалу RT як «іноземного агента».

Однак RT здійснює цілодобове телемовлення в кабельних мережах по всій території США, натомість у Росії доступ до кабельних мереж і ефірного теле- і радіомовлення для іноземних ЗМІ значно обмежений.