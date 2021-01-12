У Росії склали перші протоколи щодо «ЗМІ-іноагентів» – Радіо Свобода та його проєктів

Російська Федеральна служба з нагляду у сфері зв’язку, інформаційних технологій і масових комунікацій («Роскомнадзор») 12 січня склала перші вісім протоколів за статтею 19.34.1 Кодексу про адміністративні правопорушення щодо ЗМІ, визнаних в Росії «іноземними агентами». Як повідомляє сайт відомства, протоколи стосуються діяльності медіакорпорації Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода та її проєктів, серед яких і проєкт української служби Радіо Свобода – Крим.Реалії.

Заяву до «Роскомнадзору» з інформацією про те, що РВЄ/РС не виконує наказ відомства, на початку листопада 2020 року подав генеральний директор Агентства федеральних новин Євген Зубарєв. 29 грудня «Роскомнадзор» провів перевірку за цією заявою, після чого надіслав до ТОВ «РВЄ/РС», що представляє інтереси медіакорпорації в Росії, повідомлення про складання 130 адміністративних протоколів за фактами порушення наказу. Згідно з планами відомства, їхнє складання завершиться на початку лютого.

Протоколи будуть передані до суду, який може накласти за кожне порушення штрафи до 500 тисяч рублів на юридичну особу і до 50 тисяч на посадову особу. Загальна сума санкцій за фінансові порушення, ймовірно, складе десятки мільйонів рублів.

Наприкінці 2017 року до списку ЗМІ-«іноземних агентів» у Росії були включені, зокрема, Радіо Свобода та його регіональні проєкти, телеканал «Настоящее время», а також ще кілька підрозділів медіакорпорації Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода. Включення до списку накладає на ЗМІ додаткові обмеження, зокрема, вони зобов’язані надавати регулярні фінансові звіти про свою діяльність і певним чином маркувати свої публікації. РВЄ/РС виконує сформульовані в 2017 році вимоги російського законодавства.

ЗМІ-«іноземним агентом» у Росії можуть визнати також фізичних осіб. У грудні Міністерство юстиції Росії включило п’ять людей до реєстру «іноземних засобів масової інформації, що виконують функції іноземного агента». До реєстру потрапили правозахисник Лев Пономарьов, активістка Дарина Апахончич, головний редактор видання «Псковская губерния» Денис Камалягін, журналісти Людмила Савицька і Сергій Маркелов, які співпрацюють із Радіо Свобода. Міністерство юстиції Росії не роз’яснило, на яких підставах включило до реєстру цих людей.

Раніше до списку ЗМІ-«іноземних агентів» у Росії були включені, зокрема, російська служба РВЄ/РС (Радио Свобода) і його регіональні проєкти, телеканал «Настоящее время», а також ще кілька підрозділів медіакорпорації, в тому числі і Крим.Реалії, проєкт української служби Радіо Свобода, який інформує жителів окупованого і згодом анексованого Росією Кримського півострова.

Корпорація Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода оцінює дії російської влади в зв’язку з законодавством про ЗМІ-«іноземних агентів» як «небезпечні зусилля, спрямовані на переслідування журналістів, і кроки до того, щоб громадяни Росії отримували тільки схвалену Кремлем інформацію». Керівництво корпорації неодноразово відзначало, що її статут гарантує журналістську незалежність і не допускає політичного і цензурного втручання в редакційну політику.