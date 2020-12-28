У Росії вперше зарахували людей до списку ЗМІ-іноземних агентів

Міністерство юстиції Росії 28 грудня включило п’ять людей до реєстру «іноземних засобів масової інформації, що виконують функції іноземного агента». До реєстру потрапили правозахисник Лев Пономарьов, громадянська активістка Дар’я Апахончич, журналісти Людмила Савицька і Сергій Маркелов, які співпрацюють із Радіо Свобода, а також автор Радіо Свобода і головний редактор сайту «Псковська губернія» Денис Камалягін.

За російським закону, який набрав чинності наприкінці 2019 року «ЗМІ-іноземним агентом» можуть визнати фізичну особу, яка поширює матеріали видання або юридичної особи, визнаної іноземним агентом, бере участь в їхньому створенні і отримує закордонне фінансування. Міністерство юстиції не розтлумачило, на яких підставах включило до реєстру цих п’ять людей.

Раніше до цього списку були включені, зокрема, Радіо Свобода та його регіональні проєкти, телеканал «Настоящее время», а також ще кілька підрозділів медіакорпорації Радіо Вільна Європа / Радіо Свобода. Включення до списку накладає на ЗМІ додаткові обмеження, зокрема, вони зобов’язані надавати регулярні фінансові звіти про свою діяльність і певним чином маркувати свої публікації в ЗМІ.

На думку російської влади, ці законодавчі заходи впливають на адміністративні та технічні параметри роботи редакцій, але не обмежують свободу творчості журналістів. Керівництво медіакорпорації Радіо Вільна Європа / Радіо Свобода оцінює ці дії російської влади як «небезпечні зусилля, спрямовані на переслідування журналістів, і кроки до того, щоб громадяни Росії отримували тільки схвалену Кремлем інформацію». Закони США гарантують журналістську незалежність Радіо Вільна Європа / Радіо Свобода і не допускають політичного і цензурного втручання в редакційну політику.

Російське законодавство про некомерційні організації та «ЗМІ-іноземних агентів» неодноразово піддавалося критиці урядів західних країн і міжнародних правозахисних організацій. Російські представники стверджували, що такі законодавчі акти є «дзеркальною реакцією» на вимоги американського законодавства про реєстрацію російського телеканалу RT як «іноземного агента». Однак RT здійснює цілодобове телемовлення в кабельних мережах по всій території США, натомість доступ до кабельних мереж і ефірного теле- і радіомовлення для іноземних ЗМІ в Росії значно обмежений.