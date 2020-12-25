Рада федерації Росії дозволила визнавати «іноагентами» фізичних осіб

Рада федерації Росії на засіданні 25 грудня схвалила законопроєкт, що дозволяє визнавати «іноземними агентами» фізичних осіб і громадські об’єднання без утворення юридичної особи, якщо вони займаються політикою в Росії й отримують закордонне фінансування.

Такі об’єднання і фізособи будуть зобов’язані подати заяву про внесення до списку «іноагентів», після чого регулярно звітувати в Мін’юсті про свою діяльність. Фізособи-«іноагенти» не зможуть обіймати посади на державній і муніципальній службі, а також бути допущені до державної таємниці.

Підставою для визнання «іноземним агентом» можуть стати такі форми політичної діяльності, як проведення мітингів і публічних дебатів, поширення думок про державну політику, дії, спрямовані на отримання певного результату на виборах або референдумі, участь у спостереженні за виборами або в діяльності політичних партій, якщо вони проводяться в інтересах іноземних джерел, відзначає російське державне агентство ТАСС.

ЗМІ повинні будуть вказувати статус «іноземного агента» в публікаціях про них, але ця вимога не буде поширюватися на публікації інтернет-користувачів, у тому числі блогерів.

Документ має підписати президент Росії Володимир Путін.

Раніше Держдума схвалила цей законопроєкт у третьому читанні – разом зі ще низкою інших, що посилюють законодавчі норми. Окремо в остаточному читанні ухвалили документ, який запроваджує кримінальну відповідальність – до п’яти років позбавлення волі – щодо фізосіб-«іноагентів», якщо вони не подали заяву на включення до відповідного реєстру або не звітують про свою діяльність.

Російське законодавство про «іноземних агентів» регулярно критикують правозахисники, міжнародні організації та професійне співтовариство, які вказують, що такі норми становлять небезпеку для розвитку громадянського суспільства в Росії.