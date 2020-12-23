Держдума Росії дозволила визнавати іноземними агентами громадян, які «займаються політикою»

Державна дума Росії ухвалила в середу в третьому читанні законопроєкт, що дозволяє визнавати іноземними агентами громадян та громадські об’єднання без юридичної особи, якщо вони займаються політичною діяльністю «в інтересах іноземної держави» або міжнародних організацій, збирають інформацію про військову діяльність Росії або отримують іноземне фінансування.

Окремий законопроєкт, так само ухвалений сьогодні, запроваджує кримінальну відповідальність – до п’яти років позбавлення волі – щодо фізичних осіб, визнаних іноземними агентами, якщо вони не подали заяву на включення до відповідного реєстру або не звітують про свою діяльність. Він же вводить кримінальне покарання – до двох років ув’язнення – для ЗМІ – іноземних агентів, якими так само можуть бути визнані фізичні особи.

Для громадян, які збирають, на думку держави, відомості в області військової або військово-технічної діяльності Росії, кримінальна відповідальність настане відразу. Для інших кримінальні покарання пропонується використовувати після адміністративних.

Критерії, за якими визначається політична діяльність, російським законодавством чітко не визначена. Це дозволяє державі переслідувати організації, що працюють, зокрема, в галузі освіти, охорони здоров’я та екології.

Російське законодавство про іноземних агентів регулярно критикують правозахисники, міжнародні організації та професійне співтовариство. Російські чиновники і депутати стверджують, що ухвалюють його за прикладом законів в США, однак там законодавство про агентів не має такої репресивної основи, а словосполучення «іноземний агент» в англійській мові не несе негативної конотації на відміну від російської.