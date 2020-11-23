HRW: у Росії можуть ухвалити «дуже небезпечний» для громадянського суспільства закон

Міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch (HRW) приєдналася до інших неурядових організацій, стурбованих законопроєктом про «іноземних агентів», який зараз перебуває в нижній палаті російського парламенту, Державній думі. Правозахисники називають цей документ «потенційно дуже небезпечним доповненням до вже чинних обмежувальних законів».

Багато російських незалежних груп повідомили про скорочення фінансування, а їхніх співробітників залякували або переслідували після набрання чинності російським законом про іноземних агентів у 2012 році.

Торік аналогічні законодавчі зміни було поширені і на журналістів та блогерів. Якщо новий законопроєкт, внесений минулого тижня до Державної думи, буде ухвалений, він включатиме «майже всіх», попередила HRW 23 листопада.

Законопроєкт «різко розширює сферу діяльності осіб та груп, які можуть бути визначені «іноземними агентами», запроваджує нові обмеження та вимоги щодо реєстрації та звітності, а також зобов’язує ЗМІ зазначати цей статус, коли вони згадують цих осіб або групи», вказують правозахисники.

«Наразі правозахисники, екологи та інші активісти можуть уникнути необґрунтованого і токсичного ярлика «іноземних агентів», закривши свої організації та продовжуючи свою активність як приватні особи. Але згідно з цим проєктом їм доведеться повністю закінчити свою роботу або взяти для себе ярлик «іноземного агента», який ізолює їх від російського суспільства», – сказав директор HRW з питань Європи та Центральної Азії Г’ю Вільямсон.

З аналогічними зауваженнями щодо законопроєкту виступила й організація Amnesty International, на думку експертів якої документ «сигналізує про нове полювання на відьом – на групи громадянського суспільства та правозахисників, які захищають справедливість і гідність».