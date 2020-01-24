Російська служба Радіо Свобода реєструється як «іноземний агент»

Російська служба Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода подала документи до Федеральної податкової служби Росії, щоб зареєструватися як «іноземний агент» на виконання змін у законодавстві, ухвалених у 2019 році. Про це 24 січня повідомив директор російського Радіо Свобода Андрій Шарий.

За його словами, редакція подала документи днями.

«Цього тижня ми подали всі необхідні папери російським податковим чиновникам після того, як отримали всі необхідні роз’яснення щодо процесу реєстрацію від Міністерства юстиції», – сказав Шарий.

За його словами, міністерство повідомило, що одна реєстрація покриватиме всі проєкти Радіо Свобода, які діють на території Росії.

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У грудні 2019 року президент Росії Володимир Путін підписав поправку до закону про іноземних агентів 2012 року. Ця поправка визнає іноземними агентами журналістів, які працюють на організації з таким статусом.

Тоді президент Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода Джеймі Флай розкритикував цю зміну і назвав закон «обурливим». Він зазначив, що мовник співпрацює з сотнями кореспондентів по всій Росії, які висвітлюють «важливі проблеми, ігноровані державними медіа», і внаслідок цього закону будуть визнані «іноземними агентами».​

«Це виняткові, віддані своїй справі журналісти. Цей закон грубо втручається в їхню роботу і ставить під загрозу їхню безпеку, аби змусити їх повчати та забрати в російських громадян право шукати надійну інформацію», – сказав Флай.

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Російські чиновники натомість назвали закон «симетричною відповіддю» на те, що російський спонсорований з бюджету канал RT змушений був реєструвати підрозділ у США на виконання американського закону про іноземних агентів.

Російська служба Радіо Свобода працює з 1953 року, наразі має велику редакцію в Москві та сотні працівників по всій Росії. Нещодавно мовник заснував проєкти для висвітлення подій на півночі Росії – Север.Реалии та Сибирь.Реалии.

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