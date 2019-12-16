У Росії «іноземні агенти» платитимуть великі штрафи. Путін підписав відповідні поправки до закону

Президент Росії Володимир Путін 16 грудня підписав поправки до Кодексу про адміністративні правопорушення, які передбачають величезні штрафи за порушення суперечливого закону про «іноземних агентів». Цей закон, на думку критиків, запроваджено для того, щоб заглушити інакодумців, запобігти вільному обміну ідеями та роботі вільної преси. До списку «іноземних агентів» у Росії зараховані численні проєкти Радіо Свобода.

Відповідно до поправок до законодавства, особам, які порушують закон більше ніж двічі протягом 12-місячного періоду, за перше порушення доведеться сплатити штраф у розмірі до 10 000 рублів (159 доларів США) та до 100 000 рублів (1 590 доларів) або ж їм загрожує 15-денне ув’язнення за повторні порушення.

Організації будуть зобов’язані сплатити штраф до 1 мільйона рублів (15 900 доларів) за перше порушення, і до 5 мільйонів рублів (79 500 доларів) за наступні порушення закону. Поправки були затверджені законодавцями на початку цього місяця.

Штрафи «Меморіалу» і його керівникам

Сума штрафів, призначених правозахисному центру «Меморіал» і Міжнародному «Меморіалу», а також їхнім посадовим особам, згідно із законом про «Неурядові організації – іноземні агенти» досягла трьох мільйонів рублів. Про це повідомили в понеділок у пресслужбі «Меморіалу» після того, як Тверський суд Москви призначив чергові три штрафи по 100 тисяч рублів – два голові Міжнародного «Меморіалу» Яну Рачинському і один керівнику правозахисного центру Олександру Черкасову.



Їх визнали винними в порушенні закону про «іноземних агентів», заявивши про відсутність відповідного маркування в соціальних мережах.



Всього суди вже призначили штрафи по 16 протоколах, складених щодо двох організацій. Всього цих протоколів на даний момент 28. Велика їхня частина складена на підставі скарг співробітників інгушського управління ФСБ. Головним чином штрафи призначаються Рачинському.



Адвокати «Меморіалу» стверджують, що на сторінках організації в соцмережах є маркування «іноземного агента», хоча «Меморіал» і не згоден з таким статусом. Але в Роскомнагляді, федеральній службі з нагляду у сфері масових комунікацій, що виконує роль цензури, вважають, що цього недостатньо і маркувати потрібно кожну публікацію.



«Меморіал» запустив кампанію в інтернеті зі збору коштів на виплату штрафів.

«Іноземні агенти» тепер не лише організації, але і окремі особи

Двома тижнями раніше Путін підписав законопроект, який дає владі повноваження маркувати як «іноземних агентів» журналістів, які працюють в організаціях, офіційно визнаних «іноземними агентами».

Таке означення застосовуватиметься до осіб, які співпрацюють із закордонними ЗМІ та отримують від них фінансову чи іншу матеріальну підтримку.

Після великої хвилі антиурядових протестів у 2012 році Росія ухвалила закон про «іноземних агентів», який вимагає зареєструвати таким чином всі недержавні організації, які отримують іноземне фінансування. Ці організації російська влада і президент Путін звинуватили в тому, що вони поширюють західний вплив і отримують за це гроші з-за кордону.

Критики закону стверджують, що він стигматизує організації, а тепер і з самих журналістів, якщо їх позначатимуть як «іноземних агентів».

Президент корпорації Радіо Свобода/Радіо Вільна Європа Джеймі Флай заявив 4 грудня, що закон посилює тиск на сотні кореспондентів цієї медіа-організації в Росії, котрі надають інформацію, яку не контролює Кремль. Джеймі Флай додав, що закон є прямою атакою на роботу і безпеку незалежних журналістів, а також на право російських громадян отримувати інформацію з будь-яких джерел за їхнім бажанням.

Минулого місяця Міністерство юстиції Росії внесло вебсайт РВЄ/РС Sever.Realii до списку «закордонних агентів», заявивши, що рішення базується на висновках парламентського комітету щодо розслідування втручання у внутрішні справи країни.

У грудні 2017 року Міністерство юстиції визнало «іноземними агентами» телеканал «Настоящее время», спільний проєкт Радіо Свобода і «Голосу Америки», кілька служб та проєктів радіомовлення, такі як його Російська служба, Татаро-Башкирська служба, сайти Sibir.Realii, Idel.Realii, Factograph, Kavkaz Realii та Krym.Realii, а також «Голос Америки» як «іноземні засоби масової інформації, які виконують функції іноземного агента».

Російські чиновники заявили, що закон є «симетричною відповіддю» після того, як російський канал RT, який фінансується російською державою, був зобов'язаний зареєструвати свій підрозділ в США згідно із Законом про реєстрацію закордонних агентів США (FARA). Канал RT, раніше відомий як Russia Today, у США звинувачують в поширенні пропаганди.

Американські чиновники заявили, що акція не є симетричною, стверджуючи, що закони США та Росії відрізняються, і що Росія використовує своє законодавство про «іноземних агентів», щоб зменшити можливості для інакомислення та вільного обміну ідеями.

Американська правозахисна організація Human Rights Watch у 2017 році назвала закон «руйнівним» для місцевих неурядових організацій, сказавши, що більше ніж десяток із них були змушені закритися.

Закон про ЗМІ – «іноземних агентів» – різко розкритикували міжнародні організації і правозахисники.

Представник Європейської служби зовнішніх зв’язків Майя Коціянчич заявила, що закон «стигматизує засоби масової інформації і неурядові організації, обмежуючи таким чином здійснення основних свобод».

Офіційний представник Держдепартаменту США Морґан Октаґус заявила, що закон може бути використаний «для придушення незалежних голосів».