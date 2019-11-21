Президент Радіо Свобода: закон про фізособи-«іноагентів» в Росії спрямований на подальше переслідування журналістів

Ухвалені 21 листопада Держдумою Росії поправки до закону «про ЗМІ – іноземних агентів» входять у число «небезпечних, зростаючих зусиль, спрямованих на переслідування журналістів медіакорпорації Радіо Вільна Європа / Радіо Свобода й інших іноземних ЗМІ», і є «черговим кроком до того, щоб громадяни Росії отримували тільки ту інформацію, що схвалена Кремлем», заявив президент Радіо Свобода Джеймі Флай.

«У своєму прагненні вплинути на життя і безпеку конкретних журналістів цей закон нагадує про найтемніші часи з минулого Росії», – додав він. Президент медіакорпорації підкреслив, що в міру отримання роз’яснень практичних наслідків закону будуть зроблені нові заяви.

Раніше Джеймі Флай назвав дії російської влади по відношенню до іноземних ЗМІ, що працюють у Росії, «політично мотивованими».

Державна дума Росії ухвалила законопроєкт, який, зокрема, дозволяє визнавати «іноземними агентами» фізичних осіб, в третьому, остаточному читанні 21 листопада.

Щоб набути чинності, закон має ще бути ухвалений Радою федерації Росії і підписаний президентом.

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Закон про «іноземних агентів» ухвалений у Росії в 2012 році. Будь-яка некомерційна організація або громадський рух можуть бути внесені в список «агентів», якщо вони отримують фінансову підтримку з-за кордону і ведуть політичну діяльність.

Критерії, за якими визначається така діяльність, в законі чітко не визначені. Ті організації, що потрапили у реєстр, повинні періодично звітувати про свою фінансову діяльність, а також вказувати в інтернеті й у всіх публікаціях в ЗМІ, що вони є «іноземним агентом». Порушення можуть призвести до мільйонних штрафів.