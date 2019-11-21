Держдума Росії ухвалила закон про фізичних осіб – «іноземних агентів»

Державна дума Росії ухвалила в третьому й остаточному читанні законопроєкт, який дозволяє визнавати «іноземними агентами» фізичних осіб. Документ підтримали 311 депутатів, четверо утрималися.

Документ передбачає, що «іноземними агентами» можуть бути визнані фізичні особи, які поширюють матеріали ЗМІ – «іноземних агентів» або беруть участь в їх створенні, а також отримують гроші або майно з-за кордону чи від російських юросіб, що фінансуються з іноземних джерел.

Автор ініціативи, голова комітету Держдуми з інформаційної політики Леонід Левін, уточнював, що «якщо фізична особа пише або поширює матеріали про культуру, спорт або музику, то такого роду співпраця навряд чи може нести в собі ризики внесення в списки іноземних агентів». А ось якщо людина пише матеріали, пов’язані з суспільно-політичною ситуацією, то ризики внесення до списків досить великі. У кожному конкретному випадку це буде визначати Мін’юст Росії спільно з Міністерством закордонних справ.

Щоб набути чинності, закон має ще бути ухвалений Радою федерації Росії і підписаний президентом.

Закон про «іноземних агентів» ухвалений у Росії в 2012 році. Будь-яка некомерційна організація або громадський рух можуть бути внесені в список «агентів», якщо вони отримують фінансову підтримку з-за кордону і ведуть політичну діяльність.

Критерії, за якими визначається така діяльність, в законі чітко не визначені. Ті організації, що потрапили у реєстр, повинні періодично звітувати про свою фінансову діяльність, а також вказувати в інтернеті й у всіх публікаціях в ЗМІ, що вони є «іноземним агентом». Порушення можуть призвести до мільйонних штрафів.

У листопаді 2017 року в Росії ухвалили закон, який дозволяє визнавати «іноземними агентами» засоби масової інформації, які отримують фінансування з-за кордону.

Мін’юст Росії відніс до «іноагентів» телеканал «Настоящее время», кілька проєктів і служб Радіо Свобода, зокрема, Російську службу, Татаро-башкирську службу, «Сибір.Реалії», «Idel.Реалії», Крим.Реалії, «Фактограф», «Кавказ.Реалії», а також «Голос Америки».

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Представники російської влади неодноразово стверджували, що закон «про ЗМІ – іноземних агентів» є «дзеркальною реакцією» на вимоги американського законодавства про реєстрацію іноземним агентом телеканалу RT.

Водночас президент медіакорпорації Радіо Вільна Європа / Радіо Свобода Джеймі Флай назвав дії російської влади «політично мотивованими».