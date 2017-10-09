У Росії Радіо Свобода та його проекти попередили про можливі обмеження

У Росії Міністерство юстиції попередило про можливе запровадження обмежень для журналістів медіакорпорації Радіо Вільна Європа – Радіо Свобода, її російської редакції, а також низки проектів корпорації і в самій Росії, і в окупованому нею українському Криму.

Ідеться про Крим.Реалії (проект української редакції Радіо Свобода для окупованого Криму), Ідель.Реалії (російськомовний проект татарсько-башкирської редакції для мешканців російського Поволжя) і телеканал «Настоящее время» (спеціальний спільний проекту Радіо Свобода і «Голосу Америки» для «російськомовних» кіл у Росії та країнах Європи).

У відповідь віце-президент і головний редактор Радіо Вільна Європа – Радіо Свобода Ненад Пеїч наголосив у листі, що всі згадані в листах російського Мін’юсту частини медіакорпорації є журналістськими, а не політичними організаціями. «Віримо, що й надалі будемо мати можливість продовжити виконання нашої місії», – заявив Пеїч.

Як мовиться в офіційних листах російського міністерства, російський закон «Про засоби масової інформації» передбачає можливість встановлювати обмеження для кореспондентів засобів масової інформації тих держав, «у яких є спеціальні обмеження на здійснення професійної діяльності журналістів засобів масової інформації, зареєстрованих у Росії».

Крім того, в листах мовиться: «За даними російських компетентних органів, діяльність вашої організації підпадає під ознаки, встановлені у статті 2 федерального закону «Про некомерційні організації» для організацій-іноземних агентів. На діяльність вашої організації можуть бути накладені обмеження, передбачені законодавством Росії».

Останнім часом уже не раз з’являлася інформація про те, що влада Росії ладна переглянути умови роботи деяких закордонних засобів інформації на території Росії. Речник Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова заявляла, що її відомство планує вжити певних заходів щодо американських засобів інформації, які працюють у Росії, в разі «продовження тиску на російський телеканал RT у США». 6 жовтня Кремль теж попередив, що діяльність деяких американських засобів інформації, які працюють на території Росії, може бути обмежена «у відповідь на тиск, який чиниться Вашингтоном на представництва російських засобів інформації в США». Як заявив речник президента Росії Дмитро Пєсков, у разі продовження тиску і «порушення права російських медіа на безперешкодну роботу» він не може виключити вживання у відповідь заходів на засадах «принципу взаємності».

Правоохоронні органи США останнім часом приділяють підвищену увагу принаймні двом російським засобам інформації – телеканалові RT і новинному сайтові Sputnik. Фінансований російським урядом телеканал RT американські спецслужби звинувачують у спробах впливу на результат президентських виборів у США 2016 року. У Вашингтоні дедалі частіше лунають заклики до спеціальної реєстрації каналу RT і агентства Sputnik за законом 79-річної давнини, який первісно ухвалювали для протидії нацистській пропаганді. У радянські роки деякі російськомовні засоби інформації, серед них газета «Правда» і агентство «ТАСС», були зареєстровані в США як іноземні агенти.

Радіо Вільна Європа – Радіо Свобода є частиною систему міжнародного мовлення США як некомерційна медіакорпорація. Вона має за завдання поширювати цінності демократії і громадянського суспільства, звертаючись до аудиторії тих країн, у яких свобода преси або заборонена, або обмежена владою, або поки що не стала нормою життя суспільства.