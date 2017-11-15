Радіо Свобода: рішення Держдуми про ЗМІ-«іноземних агентів» некоректно вважати дзеркальною відповіддю США

Корпорація Радіо Вільна Європа / Радіо Свобода заявляє, що ухвалення Держдумою Росії проекту закону, який дозволить зараховувати засоби масової інформації до так званих «іноземних агентів», не можна вважати дзеркальною відповіддю на дії влади США щодо фінансованих Москвою ЗМІ.

У заяві у зв’язку з ухваленням законопроекту Радіо Свобода зазначає, що утримується від спекуляцій про те, які заходи тепер може ухвалити влада Росії. Раніше російські чиновники заявляли, що одним зі ЗМІ, щодо яких може бути застосоване нове законодавство, може стати російська служба Радіо Свобода.

«RT і Sputnik поширюють свою інформацію в США вільно, в той час як Радіо Свобода в Росії не має доступу до кабельних мереж і було змушене припинити співпрацю з російськими партнерами через адміністративний тиск. Журналісти Радіо Свобода зазнають переслідування і фізичних нападів у Росії, водночас репортери RT працюють без загрози переслідування з боку влади США», – йдеться в заяві.

Радіо Свобода зазначає, що завданням корпорації є надання чесної й об’єктивної інформації для аудиторії в різних країн світу, зокрема і в Росії. «Ми будемо продовжувати нашу журналістську роботу», – йдеться в заяві.

Держдума Росії 15 листопада одноголосно ухвалила у третьому, остаточному, читанні поправки, які дозволяють зараховувати засоби масової інформації до так званих «іноземних агентів».

У Раді федерації Росії обіцяли розглянути й ухвалити ці поправки на найближчому засіданні верхньої палати, 22 листопада.

Після цього документ має підписати президент Володимир Путін.

Згідно з текстом поправок, опублікованим напередодні, «іноземними агентами» можуть визнати ЗМІ, зареєстровані на території іноземної держави. Які саме видання повинні бути зареєстровані як «іноземні агенти», буде вирішувати Міністерство юстиції Росії.

Віце-спікер Держдуми Росії Петро Толстой заявив, що документ «не вплине на свободу слова у Росії». Водночас правозахисна організація Amnesty International наголосила, що ухвалення законопроекту погіршить «і без того практично безнадійну ситуацію зі свободою слова у Росії».

Рішення про внесення поправок, які обмежують роботу іноземних ЗМІ в Росії, ухвалили після того, як фінансований Москвою телеканал RT заявив, що виконує вимоги американської влади про реєстрацію свого підрозділ в США як «іноземного агента». У Вашингтоні неодноразово наголошували, що закон про іноземних агентів у США значно відрізняється від російського і ніяк не обмежує свободу інформації.