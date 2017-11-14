У Держдумі Росії пропонують визнавати «іноземними агентами» всі ЗМІ з фінансуванням з-за кордону

У Держдумі Росії запропонували дати Міністерству юстиції країни можливість прирівнювати до іноземних агентам будь-які ЗМІ, що отримують закордонне фінансування. Про це заявив заступник голови нижньої палати російського парламенту Петро Толстой, коментуючи підготовлені депутатами поправки до закону про ЗМІ.

За словами Толстого, «іноземними агентами» тепер зможуть визнати ЗМІ, зареєстровані на території іноземної держави або фінансовані з-за кордону, в тому числі через російські компанії з іноземною участю. Визнані «іноземними агентами» ЗМІ повинні будуть маркувати свою продукцію, як це прописано в законі про некомерційні організації, тобто робити відповідні позначки на сайті і на друкованій продукції.

Які ЗМІ повинні бути зареєстровані як «іноземний агент», буде вирішувати Міністерство юстиції Росії, наголосив Толстой. Ті, хто відмовляться реєструватися – втратять можливість працювати в Росії, додав він.

Поправки можуть бути ухвалені Держдумою Росії вже 15 листопада. Російська влада заявляє, що це заходи у відповідь на реєстрацію в США як «іноземного агента» фінансованого з держбюджету Росії телеканалу RT. У Держдепартаменті США неодноразово наголошували, що закон про «іноземних агентів» у США значно відрізняється від російського і ніяк не обмежує свободу слова.