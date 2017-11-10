Спікер Держдуми Росії доручив підготувати закон у відповідь на «утиски RT» у США

Спікер Держдуми Росії В’ячеслав Володін 10 листопада доручив комітету з інформаційної політики нижньої палати російського парламенту підготувати «дзеркальну відповідь на утиски Вашингтоном телеканалу RT» (відомого раніше як Russia Tuday – ред.).

Віце-спікер Держдуми Петро Толстой заявив, що це буде закон, який прирівняє американські ЗМІ, що працюють у Росії, до іноземних агентів.

9 листопада головний редактор фінансованого державою російського телеканалу RT Маргарита Симоньян повідомила, що телеканал все-таки буде реєструватися в США як іноземний агент, але оскаржить цю вимогу в суді.

Американська влада цю заяву телеканалу не коментувала, а офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова попередила, що Москва перейде до «практичної фази введення в дію відповідних заходів» вже наступного тижня.

У Раді федерації Росії в останній місяць кілька разів обговорювалося питання про блокування на території Росії іноземних ЗМІ, зокрема Радіо Свобода і «Голосу Америки», нібито за порушення ними російського законодавства.

Президент медіакорпорації Радіо Вільна Європа / Радіо Свобода Том Кент у відповідь на це заявляв, що RT поширює свої програми в США через кабельне телебачення, тоді як Радіо Свобода таких можливостей у Росії не має. Він також зазначив, що журналістів Радіо Свобода переслідували і навіть били в Росії, їхні акредитації анулювалися – в той час як у США нічого подібного стосовно представників російського телеканалу не відбувалося.