RT заявляє, що від нього вимагають зареєструватися іноземним агентом до понеділка

Фінансований Кремлем телеканал RT заявив, що Міністерство юстиції США вимагає від його американського відділення RT America зареєструватися іноземним агентом до понеділка, 13 листопада.

В американському Мін’юсті заяву телеканалу наразі не коментували.

Проблеми у телеканалу виникли на тлі розслідування можливого втручання Росії в американські вибори 2016 року. У першій половині вересня телеканал RT повідомив, що Міністерство юстиції США направило листа компанії, яка обслуговує RT America, з вимогою зареєструватися згідно з законом від 1938 року, спрямованого проти поширення нацистської пропаганди на території країни.

Раніше у Раді Федерації обговорювалося питання про блокування на території Росії іноземних ЗМІ «за порушення ними російського законодавства». Ініціатори обговорення вважають, що «Роскомнадзор» повинен бути уповноважений «блокувати такі ЗМІ» на території Росії.

6 жовтня речник президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що в разі тиску на російські ЗМІ у США у Росії може бути обмежена діяльність деяких американських медіа.

У Вашингтоні закликають зареєструвати телеканал RT і новинний сайт Sputnik згідно із законом про іноземних агентів.

У США існує законодавча вимога реєструватися як іноземні агенти до фізичних чи юридичних осіб, що представляють інтереси іноземних держав у «політичній чи квазі-політичній ролі». Така реєстрація передбачає розкриття зв’язку з іноземним урядом та інформації про пов’язану з цим діяльність і отримане за неї фінансування.

Російська телемережа мовлення за кордон RT називає себе незалежною, але твердо проводить політичну лінію Кремля і фінансується з російського бюджету. Її також не раз викривали на поширенні перекрученої чи цілком неправдивої інформації, що спотворює дані про події на користь позиції Москви. Телеканал цієї мережі, що працює у США, як і російське державне агентство новин «Спутнік», були названі у звіті спецслужб США як активні учасники кампанії втручання Росії у президентські вибори у США 2016 року (Москва заперечує це втручання) і як «прислужники корумпованої політичної еліти» в Росії.