Американський телеканал CNN повідомив «Роскомнагляду» про усунення порушень, інформує російська агенція ТАСС з посиланням на прес-службу відомства.

Документи передала компанія, яка здійснює мовлення каналу у Росії. Тепер наглядовий орган аналізує записи ефіру CNN.

Раніше «Роскомнагляд» пригрозив позбавити CNN ліцензії на мовлення, якщо телеканал не усуне виявлені порушення до 11 жовтня. Йдеться про помилку у вихідних даних телеканалу в ефірі.

6 жовтня речник президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що в разі тиску на російські ЗМІ у США у Росії може бути обмежена діяльність деяких американських медіа.

У Вашингтоні закликають зареєструвати телеканал RT і новинний сайт Sputnik згідно із законом про іноземних агентів.

У США існує законодавча вимога реєструватися як іноземні агенти до фізичних чи юридичних осіб, що представляють інтереси іноземних держав у «політичній чи квазі-політичній ролі». Така реєстрація передбачає розкриття зв’язку з іноземним урядом та інформації про пов’язану з цим діяльність і отримане за неї фінансування.

Російська телемережа мовлення за кордон RT називає себе незалежною, але твердо проводить політичну лінію Кремля і фінансується з російського бюджету. Її також не раз викривали на поширенні перекрученої чи цілком неправдивої інформації, що спотворює дані про події на користь позиції Москви. Телеканал цієї мережі, що працює у США, як і російське державне агентство новин «Спутнік», були названі у звіті спецслужб США як активні учасники кампанії втручання Росії у президентські вибори у США 2016 року (Москва заперечує це втручання) і як «прислужники корумпованої політичної еліти» в Росії.