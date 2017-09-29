У Росії повідомили про адмінсправи проти телеканалу CNN зі США

У Росії Федеральна служба нагляду у сфері зв’язку, інформаційних технологій і масових комунікацій, відома як «Роскомнагляд», повідомила про порушення адміністративних справ проти телеканалу зі США CNN International за виявлені в його діяльності «порушення російського законодавства про засоби масової інформації», не уточнюючи, в чому саме полягають ці порушення.

Як мовиться в повідомленні, представників телеканалу викликали в «Роскомнагляд» для розгляду цих адміністративних справ. «Буде вирішене питання про винесення телеканалові попередження за порушення закону про ЗМІ і ліцензійних вимог у сфері телевізійного мовлення. Також телеканалові буде виданий припис про усунення виявлених порушень», – заявили в російському відомстві.

Голова «Роскомнагляду» Олександр Жаров відтак заявив російському агентству «Інтерфакс», що американській компанії оголосили адміністративне попередження за «досить банальне порушення», що виявилося в неправильному вказуванні в ефірі установчих даних каналу. Коли він виправить це порушення, то зможе продовжувати роботу, а про припинення його роботи в Росії немає мови, додав він.

На запитання ж агентства, чи не пов’язаний такий крок щодо телеканалу зі США з тим, що у США до російського телеканалу RT висунули вимогу зареєструватися як іноземний агент, Жаров відповів, що працює «не в політичному відомстві, а в наглядовій службі».

Пізніше 29 вересня речник «Роскомнагляду» Вадим Ампелонський повідомив російському агентству «ТАСС», що представники «Сі-ен-ен» уже подали документи, що мають свідчити про виправлення порушення.

Також 29 вересня президент Росії Володимир Путін проводив нараду з постійними членами Ради безпеки своєї країни, в перебігу якої, як повідомили у Кремлі, обговорювали, серед іншого, «тему постійного й іноді дедалі більшого тиску на російські ЗМІ в деяких країнах» і відзначили «неприйнятність таких дій стосовно них».

Цього ж дня керівник каналу RT Маргарита Симоньян заявила, що реєстрація цього каналу у США як іноземного агента «може потягнути за собою такі обмеження, що просто не дозволять працювати в цій країні». При цьому вона висловила думку, що Росія «вживе дзеркальних заходів» у відповідь.

Попереднього дня, 28 вересня, речниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова, коментуючи вимогу США до RT зареєструватися як іноземний агент, заявляла, що кожен «ворожий крок» США щодо російських засобів інформації «буде мати належну відповідь».

У США існує законодавча вимога реєструватися як іноземні агенти до фізичних чи юридичних осіб, що представляють інтереси іноземних держав у «політичній чи квазі-політичній ролі». Така реєстрація передбачає розкриття зв’язку з іноземним урядом та інформації про пов’язану з цим діяльність і отримане за неї фінансування.

Російська телемережа мовлення за кордон RT називає себе незалежною, але твердо проводить політичну лінію Кремля і фінансується з російського бюджету. Її також не раз викривали на поширенні перекрученої чи цілком неправдивої інформації, що спотворює дані про події на користь позиції Москви. Телеканал цієї мережі, що працює у США, як і російське державне агентство новин «Спутнік», були названі у звіті спецслужб США як активні учасники кампанії втручання Росії у президентські вибори у США 2016 року (Москва заперечує це втручання) і як «прислужники корумпованої політичної еліти» в Росії.