Путін обіцяє дзеркальні заходи у відповідь на «утиски» російських журналістів

Президент Росії Володимир Путін заявляє про можливість вжиття «швидких дзеркальних заходів» у відповідь на те, що він назвав «утисками російських журналістів у західних країнах».

«Ми діятимемо лише дзеркально і досить швидко. Як тільки ми побачимо конкретні кроки, що обмежують діяльність наших ЗМІ, тут же буде дзеркальна відповідь», – сказав Путін 19 жовтня під час виступу на засіданні клубу «Валдай» у Сочі.

При цьому президент Росії не уточнив, про які саме заходи йдеться.

6 жовтня речник президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що в разі тиску на російські ЗМІ у США у Росії може бути обмежена діяльність деяких американських медіа.

У Вашингтоні закликають зареєструвати телеканал RT і новинний сайт Sputnik згідно із законом про іноземних агентів.

У США існує законодавча вимога реєструватися як іноземні агенти до фізичних чи юридичних осіб, що представляють інтереси іноземних держав у «політичній чи квазі-політичній ролі». Така реєстрація передбачає розкриття зв’язку з іноземним урядом та інформації про пов’язану з цим діяльність і отримане за неї фінансування.

Російська телемережа мовлення за кордон RT називає себе незалежною, але твердо проводить політичну лінію Кремля і фінансується з російського бюджету. Її також не раз викривали на поширенні перекрученої чи цілком неправдивої інформації, що спотворює дані про події на користь позиції Москви. Телеканал цієї мережі, що працює у США, як і російське державне агентство новин «Спутнік», були названі у звіті спецслужб США як активні учасники кампанії втручання Росії у президентські вибори у США 2016 року (Москва заперечує це втручання) і як «прислужники корумпованої політичної еліти» в Росії.