Парламент Росії схвалив законопроєкт про визнання громадян «іноземними агентами»

Верхня палата парламенту Росії, Рада федерації, схвалила законопроєкт, що дозволяє визнавати «іноземними агентами» фізичних осіб. Раніше документ підтримала нижня палата, Державна дума.

Законопроєкт передбачає, що «іноземними агентами» можуть бути визнані фізичні особи, які поширюють матеріали визнаних «іноземними агентами» засобів інформації або беруть участь у створенні таких матеріалів. Також законопроєкт стосується громадян, які отримують гроші або майно з-за кордону або від російських юридичних осіб, що фінансуються з іноземних джерел.

Автор ініціативи, голова комітету Держдуми з інформаційної політики Леонід Левін, уточнював, що «якщо фізична особа пише або поширює матеріали про культуру, спорт або музику, така співпраця навряд чи може нести в собі ризики включення в списки іноземних агентів». А от якщо людина пише матеріали, пов’язані з суспільно-політичною ситуацією, то ризики включення в списки великі.

Президент Радіо Вільна Європа / Радіо Свобода Джеймі Флай заявив, що схвалені в Росії поправки до закону «про засоби масової інформації – іноземних агентів» належать до «небезпечних, усе більш потужних зусиль, спрямованих на переслідування журналістів медіакорпорації Радіо Вільна Європа / Радіо Свобода та інших іноземних ЗМІ» і є «черговим кроком до того, щоб громадяни Росії отримували тільки схвалену Кремлем інформацію».

У листопаді 2017 року в Росії був ухвалений закон, який дозволяє визнавати «іноземними агентами» засоби інформації, які отримують фінансування з-за кордону. Міністерство юстиції зарахувало до «іноагентів» 10 засобів інформації : «Голос Америки», Idel.Реалии, Кавказ.Реалии, Крим.Реалії (проєкт української служби Радіо Свобода), телеканал «Настоящее время», татаро-башкирську службу Радіо Свобода (Azatliq Radiosi), Радіо Вільна Європа / Радіо Свобода, Сибирь.Реалии, «Фактограф» і Север.Реалии.

Організації, що потрапили в реєстр, мають періодично звітувати про свою фінансову діяльність, а також вказувати в своїх публікаціях, що вони є «іноземним агентом». Порушення можуть призвести до великих штрафів.