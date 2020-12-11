У Держдуму Росії внесли законопроєкт про кримінальне покарання для «іноземних агентів»

Група депутатів Державної думи Росії внесла 11 грудня на розгляд парламенту законопроєкт, що посилює покарання за порушення для громадян або ЗМІ, визнаних «іноземними агентами».

У пояснювальній записці необхідність ухвалення законопроєкту пояснюється потребою гарантувати відкритість і прозорість діяльності осіб, які отримують закордонне фінансування і беруть участь у політичних процесах на території Росії.

Законопроєкт передбачає тюремні терміни до п’яти років для громадян, визнаних іноземними агентами, які відмовляються реєструватися і звітувати про свою діяльність. За порушення порядку роботи ЗМІ – «іноземного агента» максимальне покарання передбачає дворічне ув’язнення.

Для громадян, які збирають, на думку слідства, відомості у сфері військової або військово-технічної діяльності Росії, кримінальна відповідальність настане відразу. Для інших – кримінальні покарання пропонують використовувати після адміністративних.

Закон про «іноземних агентів» ухвалили в Росії в 2012 році. Він дозволяє владі визнавати «іноземним агентом» будь-яку некомерційну організацію або громадський рух, якщо вони отримують фінансову підтримку з-за кордону і ведуть політичну діяльність.

Критерії, за якими визначається така діяльність, в законі чітко не визначені, що дало можливість переслідувати організації, які працюють у галузі освіти, охорони здоров’я й екології.

У грудні минулого року президент Росії Володимир Путін підписав закон, що дозволяє визнавати «іноземними агентами» громадян. Документ спрямований проти громадян, які поширюють повідомлення іноземних ЗМІ, включених до списку «іноагентів», або беруть участь в їх створенні.

У 2017 році в Росії був ухвалений закон про ЗМІ – «іноземних агентів». Після цього російська влада визнала «іноагентами» Радіо Свобода (і його підрозділи), «Голос Америки» і телеканал «Настоящее время».

У 2019 був році ухвалений закон про штрафи до п’яти мільйонів рублів для ЗМІ-«іноагентів» і 100 тисяч для фізосіб «іноагентів».

Законодавство у сфері неурядових організацій у Росії в останні роки неухильно посилюється. Це регулярно критикують правозахисні й міжнародні організації.