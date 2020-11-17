У Росії сенатори пропонують розширити список «іноземних агентів»

Комісія Ради федерації Росії із захисту суверенітету і запобігання втручанню у внутрішні справи країни запропонувала поправки про можливість визнання «іноземними агентами» незареєстрованих неурядових організацій, йдеться в повідомленні на сайті газети Федеральних зборів.

«Іноземними агентами» пропонують визнати неурядові організації, які працюють у Росії без юридичної реєстрації, ведуть політичну діяльність і отримують фінансування з-за кордону.

Голова комісії Андрій Клімов заявив, що головна причина появи цих пропозицій – «безперервні спроби втручання з-за кордону в суверенні справи Росії».

Перший заступник голови комітету Ради федерації з конституційного законодавства і державного будівництва Володимир Полєтаєв сказав, що важливо передбачити у виборчому законодавстві також поняття «кандидат, який виконує функції іноземного агента» і «кандидат, афілійований з особою, яка виконує функції іноземного агента».

Російський «Інтерфакс» пише, що їм можуть заборонити обіймати посади в державних і муніципальних органах.

Така пропозиція увійде в пакет законодавчих заходів протидії «іноземному втручанню», сказав Клімов. За його словами, ніхто не має наміру забороняти «кандидатам-іноземним агентам» брати участь у виборах.

«Це робиться для того, щоб наші виборці на виборах мали більш повне уявлення, в чиїх інтересах може в подальшому діяти той чи інший кандидат», – заявив він.

Також статус «іноагента» пропонують поширити на громадян, які за «винагороду від іноземних джерел займаються збором військово-технічної інформації на території Росії».

Клімов повідомив, що законопроєкти будуть внесені в Держдуму найближчим часом.

У 2017 році в Росії був ухвалений закон про ЗМІ – «іноземних агентів». Після цього російська влада визнала «іноагентами» Радіо Свобода (і його підрозділи), «Голос Америки» і телеканал «Настоящее время».

У 2019 був році ухвалений закон про штрафи до п’яти мільйонів рублів для ЗМІ-«іноагентів» і 100 тисяч для фізосіб «іноагентів».