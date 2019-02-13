У Росії відому правозахисну групу вдруге назвали «іноземним агентом»

Міністерство юстиції Росії повідомило, що рух «За права людини», очолюваний відомим правозахисником Левом Пономарьовим, внесли до реєстру організацій, що виконують функції «іноземного агента».

За даними Мін’юсту, після позапланової перевірки був встановлений «факт відповідності» руху ознакам іноземного агента.

В середині січня стало відомо, що російський Мін’юст розпочав перевірку руху «За права людини» на вимогу Генпрокуратури. Пізніше з’ясувалося, що її провели за заявою від активістів прокремлівського руху SERB, які раніше кілька разів вривалися в офіс правозахисної організації і намагалися зірвати її роботу.

Сам очільник руху Лев Пономарьов ще у грудні повідомляв, що Міністерство юстиції розпочало без попередження перевірку діяльності організації. Це сталося наступного дня після того, як суд визнав Пономарьова винним в організації несанкціонованого протесту через Інтернет і засудив до 25 днів ув’язнення. Термін позбавлення волі пізніше був скорочений до 16 днів. Як прихильники, так і критики Кремля засудили затримання 77-річного активіста і закликали його звільнити.

Рух «За права людини», очолюваний Пономарьовим, вперше назвали іноземним агентом у грудні 2014 року. Після того, як рух відмовився зареєструватися як іноземний агент, його оштрафували на 300 тисяч рублів (4500 доларів). Через рік Міністерство юстиції скасувало статус іноземного агента руху «За права людини».